Більше не гірчитиме й танутиме в роті: як приготувати ідеальну пшоняну кашу – секрети кухарів

Багато хто не любить пшоняну кашу, вважаючи її гіркою. Однак професійні кухарі поділилися своїми секретами, які допоможуть приготувати ідеальну та надзвичайно смачну страву.
Як приготувати найсмачнішу пшоняну кашу, яка не гірчитиме й танутиме в роті
- Підготовка. Спочатку треба перебрати крупу, щоб у ній не було нічого зайвого. Після цього слід промити пшоно проточною водою, активно перемішуючи його руками. Промивайте доти, доки вода не стане абсолютно чистою.
- Обробка для видалення гіркоти. Можна замочити пшоно у гарячій воді на 10 хвилин перед варінням. Це допоможе витягнути із зерна речовини, які надають йому гіркого присмаку. Другий спосіб – це обдати пшоно окропом. Для цього треба насипати промиту крупу в друшляк і полити її окропом. Цей метод не тільки прибирає гіркоту, а й покращує розварювання пшона.
- Вибір пропорцій. Співвідношення крупи й води може варіюватися. Щоб отримати кашу середньої консистенції, візьміть 1 склянку крупи і 3 склянки води. Якщо ви любите розсипчасту кашу, зменшіть кількість води до 2 склянок на 1 склянку пшона. Для отримання більш рідкої каші використовуйте 4 склянки води на 1 склянку крупи.
- Процес варіння. Промите пшоно залийте водою, додайте солі й поставте каструлю на плиту. Доведіть кашу до кипіння, постійно помішуючи, тоді пшоно не прилипатиме до дна каструлі. Після того, як каша закипить, зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і варіть 20-25 хвилин.
- Подача. Після того, як каша звариться, вимкніть плиту і дайте каші настоятися ще 10 хвилин. Це допоможе зернам рівномірно увібрати вологу і стати м'якшими. За бажання в кашу можна додати вершкового масла, меду та фрукти.
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