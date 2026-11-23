Пропорції для квашеної капусти: скільки солі і моркви на 1 кг / © ТСН

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Якщо покласти забагато солі, капуста буде пересоленою, а якщо замало — може неправильно закваситися. Те саме стосується й моркви: вона додає солодкості та кольору, але її надлишок здатен змінити смак заготівлі.

Тож скільки саме потрібно цих інгредієнтів? Розповідаємо, як розрахувати пропорції для різної кількості капусти та що зробити, аби вона залишалася хрусткою.

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Скільки солі класти на 1 кг капусти

Для квашення зазвичай беруть 20–25 г солі на 1 кг нашаткованої капусти. Цієї кількості достатньо, щоб овочі пустили сік і почався процес бродіння.

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Якщо солі буде замало, капуста може вийти м’якою, а сама ферментація відбуватиметься не так, як потрібно. Занадто велика кількість солі також небажана: заготівля буде пересоленою, а бродіння сповільниться.

Для квашення найкраще підходить звичайна кам’яна сіль без добавок. Її додають до нашаткованої капусти й добре перемішують. Після цього овочі можна злегка пом’яти руками, щоб вони пустили сік. Сильно тиснути на капусту не потрібно, інакше вона втратить частину своєї пружності.

Скільки моркви потрібно для квашеної капусти

Морква робить капусту апетитнішою на вигляд, додає їй легкого солодкуватого присмаку та характерного аромату. Але класти її забагато не варто.

На 1 кг капусти достатньо 50–100 г моркви. Якщо любите, щоб у готовій страві відчувався морквяний смак, можна взяти трохи більше. Для тих, хто надає перевагу класичній квашеній капусті з легкою кислинкою, вистачить меншої кількості.

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Моркву перед приготуванням потрібно почистити, помити й натерти на великій тертці. Потім змішати з капустою та сіллю. Так овочі рівномірно розподіляться, а готова заготівля матиме приємний колір.

Пропорції солі та моркви на 3, 5 і 10 кг капусти

Якщо плануєте квасити одразу кілька кілограмів капусти, краще заздалегідь відміряти потрібну кількість інгредієнтів. Так буде простіше дотриматися рецепта й не доведеться нічого додавати навмання.

Орієнтуйтеся на такі пропорції:

Кількість капусти Сіль Морква 1 кг 20–25 г 50–100 г 3 кг 60–75 г 150–300 г 5 кг 100–125 г 250–500 г 10 кг 200–250 г 500 г — 1 кг

Враховуйте, що йдеться про вагу вже очищеної капусти, яку підготували до шинкування. Сіль краще зважувати на кухонних вагах: ложки бувають різними, та й сама сіль може мати неоднакову щільність.

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Як квасити капусту, щоб вона була хрусткою

Навіть якщо правильно відміряти сіль і моркву, результат залежатиме від самої капусти та умов, у яких вона кваситься. Щоб заготівля не стала м’якою і водянистою, зверніть увагу на кілька моментів:

Вибирайте щільні качани. Для квашення краще брати пізні сорти капусти. Вони зазвичай соковитіші, мають щільне листя і добре підходять для зимових заготівель. Не шинкуйте капусту надто тонко. Середня соломка краще зберігає форму й приємно хрустить після квашення. Не перестарайтеся, коли перетираєте овочі. Капусту потрібно злегка пом’яти із сіллю, щоб вона пустила сік. Якщо довго й сильно розминати її руками, вона може стати надто м’якою. Добре утрамбуйте капусту в ємності. Між шарами не повинно залишатися багато повітря. Укладайте овочі щільно, щоб зверху з’явився сік. Стежте, щоб капуста була покрита розсолом. Якщо верхній шар залишатиметься на повітрі, він може потемніти або почати псуватися. Не забувайте випускати гази. Під час бродіння утворюється вуглекислий газ. Тому капусту потрібно час від часу проколювати до дна чистою дерев’яною паличкою. Слідкуйте за температурою. Спочатку капусту залишають за кімнатної температури, щоб почалося бродіння. Коли вона набуде характерного кислуватого смаку, її переносять у прохолодне місце.

Скільки днів потрібно, щоб капуста заквасилася

Зазвичай активне квашення триває кілька днів, але точний час залежить від температури в приміщенні, сорту капусти та розміру заготівлі. У теплому місці процес іде швидше, у прохолодному — повільніше.

Зрозуміти, що капуста готова, можна за смаком і запахом. Вона має стати приємно кислуватою, залишитися пружною та хрусткою. Коли активне бродіння завершиться, ємність потрібно перенести в холодильник, льох або інше прохолодне місце.

Під час зберігання стежте, щоб капуста не виступала над соком. Саме він захищає овочі від контакту з повітрям і допомагає довше зберігати їхню якість.

FAQ

Скільки солі потрібно на 1 кг капусти для квашення?

На 1 кг нашаткованої капусти потрібно 20–25 г кам’яної солі. Якщо готуєте більшу порцію, на 5 кг беріть 100–125 г солі, а на 10 кг — 200–250 г.

Скільки моркви додавати на 1 кг капусти?

На один кілограм капусти достатньо 50–100 г моркви. Менша кількість зробить її смак менш вираженим, більша — додасть заготівлі солодкості та насиченішого кольору. Найкраще орієнтуватися на власні вподобання, але не зловживати цим інгредієнтом.

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