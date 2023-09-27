Більше не потрібно багато часу: як швидко та ефективно прибрати в домі

Як швидко прибрати будинок чи квартиру - ефективні методи, що зекономлять купу часу.

Прибирання завжди вимагає витрати великої кількості зусиль та часу. Але є декілька ефективних дуже простих методів, які допоможуть швидко та легко наводити лад у домі, не витрачаючи на це багато часу.

Як швидко прибрати свій будинок чи квартиру

Складіть план прибирання. Щоб швидко прибирати, необхідно мати уявлення, що і як ви будете робити. Якщо будинок великий, варто визначитися, що буде швидше: прибирання кімната за кімнатою або по черзі виконувати завдання. Потрібно завжди прибирати зверху вниз, щоб бруд не осідав на ділянки, які ви вже прибрали. Пилососити і мити підлогу слід, рухаючись до виходу, щоб вам потім не довелося ходити по чистій поверхні. Пил потрібно прибирати сухою ганчіркою, це значно швидше, ніж розпорошувати хімічні засоби. Тому краще робити саме так, якщо поверхня не потребує додаткової дезінфекції. Користуйтеся пилососом, а не мітлою, після якої пил осідатиме знову. Ванну кімнату варто прибирати із хімічними засобами: обприскати поверхні, залишити на 10-15 хвилин. А потім просто змити водою, так вони зроблять свою справу. Під час прибирання можна увімкнути свою улюблену музику, при цьому слід уникати відволікаючих факторів. Телефон потрібно відкласти, тоді ви зможете вловити ритм і прибирати значно швидше.

Щоб швидко прибирати, необхідно мати уявлення, що і як ви будете робити. Якщо будинок великий, варто визначитися, що буде швидше: прибирання кімната за кімнатою або по черзі виконувати завдання. Потрібно завжди прибирати зверху вниз, щоб бруд не осідав на ділянки, які ви вже прибрали. Пилососити і мити підлогу слід, рухаючись до виходу, щоб вам потім не довелося ходити по чистій поверхні. Пил потрібно прибирати сухою ганчіркою, це значно швидше, ніж розпорошувати хімічні засоби. Тому краще робити саме так, якщо поверхня не потребує додаткової дезінфекції. Користуйтеся пилососом, а не мітлою, після якої пил осідатиме знову. Ванну кімнату варто прибирати із хімічними засобами: обприскати поверхні, залишити на 10-15 хвилин. А потім просто змити водою, так вони зроблять свою справу. Під час прибирання можна увімкнути свою улюблену музику, при цьому слід уникати відволікаючих факторів. Телефон потрібно відкласти, тоді ви зможете вловити ритм і прибирати значно швидше. Робіть потроху, але частіше. Там, де це можливо, потрібно прибирати постійно. Наприклад, вимити плиту після приготування їжі чи витерти душову кабіну після того, як ви прийняли душ. Адже коли на плиті зібрався щоденний нагар від їжі, мити її доведеться значно довше. Також потрібно постійно підтримувати порядок у помешканні. Оскільки безлад у будинку зробить прибирання значно довшим, бо доведеться розкладати купу речей по своїх місцях. Можна встановити правило для всіх членів своєї родини, щоб вони наприкінці дня розставляли свої речі по місцях. Така невеличка дія з боку кожного призведе до неймовірного результату – в домі завжди буде порядок.

Там, де це можливо, потрібно прибирати постійно. Наприклад, вимити плиту після приготування їжі чи витерти душову кабіну після того, як ви прийняли душ. Адже коли на плиті зібрався щоденний нагар від їжі, мити її доведеться значно довше. Також потрібно постійно підтримувати порядок у помешканні. Оскільки безлад у будинку зробить прибирання значно довшим, бо доведеться розкладати купу речей по своїх місцях. Можна встановити правило для всіх членів своєї родини, щоб вони наприкінці дня розставляли свої речі по місцях. Така невеличка дія з боку кожного призведе до неймовірного результату – в домі завжди буде порядок. Вибирайте правильні засоби для прибирання. Щоб прибирання дому було максимально зручним та ефективним, потрібні правильні миючі засоби та інструменти. Тримайте їх у відрі чи візку, які ви можете переносити із собою з кімнати в кімнату. Для прибирання брудних поверхонь варто вибирати ганчірки з мікрофібри. Ця тканина за своєю структурою має багато петель, це допоможе скоротити кількість протирань, що необхідні для повного очищення. Таку ганчірку не варто мочити, якщо ви витираєте лише пил. А коли ви робите повне прибирання, то її необхідно ледь змочити, щоб вона була лише вологою. З такою тканиною можна не використовувати хімічні засоби для прибирання. Варто лише тоді, коли поверхня дуже брудна чи жирна, або коли потрібно продезінфікувати, наприклад, у ванній кімнаті чи на кухні. Для різних зон прибирання можна взяти різнокольорові ганчірки. Після кожного використання їх потрібно ретельно прати.

Як ще можна прискорити і полегшити процес прибирання

Використовуйте кондиціонер для білизни. Якщо під час прибирання ви у воду додасте трохи такого засобу і повитираєте ним поверхні, то пил буде менше осідати.

Якщо під час прибирання ви у воду додасте трохи такого засобу і повитираєте ним поверхні, то пил буде менше осідати. Замість хімічних засобів для прибирання користуйтеся народними. Наприклад, для того, щоб вимити скло чи дзеркало, можна використати розчин води та оцту. А щоб видалити наліт з душової насадки чи крана, можна налити в пакет оцту і прикріпити його на кілька годин на кран чи насадку.

Наприклад, для того, щоб вимити скло чи дзеркало, можна використати розчин води та оцту. А щоб видалити наліт з душової насадки чи крана, можна налити в пакет оцту і прикріпити його на кілька годин на кран чи насадку. Використовуйте гумку, яка допоможе впоратися із жирними плямами з дверних ручок, пластикових та інших поверхонь.

яка допоможе впоратися із жирними плямами з дверних ручок, пластикових та інших поверхонь. Можна скористатися колготами чи панчохами. Старі капронові колготи не варто викидати на смітник, їх можна використати як пристрій для прибирання пилу. Панчохи потрібно обернути навколо мітли або швабри і прибирати пил. Таким чином можна дістати до самих дальніх куточків за диваном, важкодоступних місць на стелі, аби позбутися пилу.

Раніше ми писали, як швидко та просто почисти батареї опалення і їхні "ребра".

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