Більше не треба готувати цілий день: як зварити ідеальний холодець з будь-якого м’яса за 60 хвилин

Холодець завжди вважався святковою стравою, але більшість господинь відкладають його приготування через тривалість процесу. Класичний рецепт вимагає варіння м’яса до 6-8 годин, і це справді виснажує. Проте кулінарні експерти запевняють: існує спосіб приготувати ідеальний холодець всього за годину, і він не поступатиметься традиційному ні за смаком, ні за якістю.

Вибір м’яса. Для швидкого рецепта підійде будь-яке м’ясо: курятина, свинина, індичка чи яловичина. Секрет у тому, щоб обов’язково додати частину з желатином — ніжки, крильця, гомілки чи хвостики. Якщо ж у вас є лише філе, використовуйте харчовий желатин, він компенсує відсутність природного колагену.

Використання скороварки чи мультиварки. Завдяки високому тиску м’ясо розм’якшується у 3-4 рази швидше. Те, що в каструлі готувалося б 6 годин, у скороварці буде готове вже через 45-50 хвилин.

Додавання спецій. Не шкодуйте прянощів: лавровий лист, запашний перець, морква й цибуля роблять холодець неймовірно насиченим. Для швидкого варіанту їх додають одразу на початку варіння.