Більше не треба варити моркву й буряк годинами: так готувати швидше і овочі будуть смачнішими

Як швидко приготувати моркву й буряк на салат / © www.freepik.com/free-photo

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Практично всі господині варять моркву годинами, через що вона виходить водянистою і несмачною. Однак досвідчені кулінари вже давно так не готують овочі, тому навіть простий вінегрет у них виходить вишуканим, ароматним і надзвичайно смачним. Розповідаємо, як швидко приготувати моркву й буряк, щоб були ароматними, м’якими і не втратили свій насичений смак.

Як приготувати моркву та буряк на салати за 30 хвилин: секрети професійних кухарів

Цей спосіб приготування овочів досить простий, але не менш ефективний. Професійні кухарі дають кілька корисних рекомендацій, яких варто дотримуватися щоб морква та буряк вийшли смачними.

Спочатку необхідно вибрати моркву. Вона має бути солодкою і соковитою, бо це дуже впливає на смак салату. Перед приготуванням відріжте шматочок овоча і спробуйте, якщо морква суха і несмачна, краще вибрати іншу. Те ж саме стосується й буряка. Аби салат вийшов насиченим та неймовірним на смак, якість овочів треба перевіряти заздалегідь. Ретельно вимийте вибрані овочі та промокніть паперовим рушником. Потім очистіть від шкірки та розріжте уздовж на дві половинки. Змастіть кожен шматочок соняшниковою чи оливковою олією і викладіть овочі у деко, застелене пергаментом. Не треба солити моркву й буряк чи додавати спеції, інакше вони пускатимуть сік. Поставте деко з овочами в духовку, розігріту на 180 градусів і запікайте 30 хвилин. Цього часу буде досить для приготування моркви та буряку. Через пів години витягніть форму і перевірте готовність овочів зубочисткою. Якщо зубочистка легко входитиме, значить, морква й буряк готові.

Запечена морква й буряк виходять набагато смачнішими та ароматнішими, що прямо впливає на поліпшення смаку салатів. Овочі, приготовані у такий спосіб, залишаються солодкими, ароматними й соковитими і не мають водянистої текстури. Їх можна нарізати як кубиком, так і соломкою, вони не розпадатимуться й добре зберігатимуть свою форму. Спробуйте такий спосіб приготування овочів на салати, і вам більше ніколи не захочеться їх варити.

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