Більше не в моді: 5 ознак того, що ваш пуховик застарів, чим краще його замінити

Є моделі пуховиків, які просто не в трендах, і їх час замінити на актуальні.

Вибрати теплу зимову куртку, щоб ідеально сиділа по фігурі і була модною – це задача не з легких. Бо довгі масивні пуховики обтяжують образ, куртки з принтом укорочують ноги, а парки вже давно не в моді. Як же правильно підібрати пуховик, щоб личив і був трендовим? Розповідаємо, про які моделі треба вже давно забути, а на які варто звернути увагу.

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Пуховик з ременем

Які пуховики більше не в моді / Фото: pixabay.com

Найближчі кілька років пуховик з ременем буде неактуальним. Інша справа, якщо це класичний тренч або пальто, які з ременем мають ефектний вигляд, як і двадцять років назад. Тому стилісти рекомендують вибирати пуховик вільного крою, щоб ви могли почуватися в ньому вільно. А молочний, пудровий, світло-блакитний і рожевий кольори куртки додадуть вашому образові романтичності й затишку.

Пуховик із хутряним коміром

Які пуховики більше не в моді / Фото: pixabay.com

Як натуральне, так і еко хутро на пуховиках більше не в моді, тому про них краще забути. Такий комір візуально збільшує об’єм тіла власниці куртки і вкорочує ноги. Ліпше таку модель замінити на пуховик із відкладним коміром чи взагалі без нього. Якщо вже хочеться хутра, то можна розглянути дублянки чи шуби з довгим ворсом, які набирають популярності в зимовому сезоні 2024.

Пуховик із лампасами чи стрічками

Які пуховики більше не в моді / Фото: pixabay.com

Ведучі світові бренди вже давно відмовилися від такого декору на зимових куртках. Сьогодні у світі панує мінімалізм і мотиви стилю «тиха розкіш», а такі елементи зовсім не пасують до зазначених трендів. Тому краще вибрати однотонний пуховик без декору.

Пуховик із хутряними кишенями

Які пуховики більше не в моді / Фото: pixabay.com

Такі декоративні елементи зовсім не пасуватимуть елегантним дівчатам. Так само, які і головні убори з вушками, речі неонових відтінків і з малюнками у вигляді персонажів із мультиків. Варто вибирати пуховики, які матимуть ледь помітні кишені, це виглядатиме вишукано та збалансовано.

Куртка з укороченими рукавами

Які пуховики більше не в моді / Фото: pixabay.com

Такі речі досить непрактичні для холодної та морозної пори року. І компенсувати короткий рукав светром із довгими рукавами не вийде, все одно буде холодно. Тому краще вибирати звичайний пуховик з довгими рукавами, в якому буде тепло та зручно.

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