Більше не в моді: ці речі треба викинути зі свого гардеробу, вони вже давно в антитрендах

Такий одяг не можна купувати навіть за великими знижками, бо він робитиме образ смішним.

Так, усім відомо, що мода циклічна. Однак є такий одяг, який уже давно поза межами трендів і ніколи не повернеться на модний олімп. Якщо носити такі речі, можна повністю зіпсувати свій загальний аутфіт. Тому стилісти рекомендують негайно позбутися цих п’яти предметів гардеробу. Розповідаємо, який одяг видаватиме несмак своєї господині, тому його треба негайно позбутися.

"Нарядна" кофточка

Які речі більше не в моді: антитренди 2024 / Фото: pixabay.com

Мереживо, пишні рукави, бантики та рюші вже давно в минулому. Однак деякі пані, яким давно за 40, продовжують носити такі речі. Наразі у трендах мотиви "тихої розкоші", блузи та сорочки повинні бути прямого крою, монохромних відтінків, без декору і з якісної дорогої тканини. Сьогодні в моді класика, лаконічність та комфорт.

Приталений піджак

Які речі більше не в моді: антитренди 2024 / Фото: Freepik

Піджаки завжди були в моді, однак наразі приталені речі, які обтискають фігуру, вже не актуальні. Натомість варто вибирати жакети вільного крою, з дорогих тканин і в монохромних відтінках. Такий одяг пасуватиме абсолютно до всього і буде доречним на роботу, прогулянку чи святкові заходи.

Светр із синтетики

Які речі більше не в моді: антитренди 2024 / Фото: pixabay.com

Такий одяг досить непрактичний, адже втрачає колір та форму одразу після першого прання. Краще вибрати светри із натуральної тканини, вони виглядатимуть дорого та служитимуть вам з десяток років.

Джинси-скінні

Які речі більше не в моді: антитренди 2024

Ці штани зійшли з модного олімпу ще кілька років тому, проте жінки продовжують їх носити. Скінні треба замінити на джинси прямого вільного крою, які видовжують фігуру, маскують зайві кілограми і роблять загальний аутфіт дорогим та елегантним. Для повсякденного стилю можна вибирати бойфренди чи мішкуваті джинси.

Міні-спідниця

Які речі більше не в моді: антитренди 2024 / Фото: pixabay.com

Наразі не в трендах занадто відверті образи, тому всі спідниці, сукні та шорти міні довжини не актуальні. Якщо ви полюбляєте короткі спіднички, то вони повинні бути правильної довжини, щоб вигідно підкреслювали стрункість ніг та приховували зайві кілограмі у зоні стегон.

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