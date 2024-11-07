Більше не варіть капусту для голубців: як за 5 хвилин зробити листя м’яким і ніжним

Приготування голубців – це вкрай трудомісткий процес. Напевно, мало кому подобається возитися з листям, бо треба кип’ятити воду, занурювати туди капусту, ще й варити. Однак, польський блогер показав швидкий альтернативний метод, який допоможе зекономити купу сил та часу під час приготування капусти для голубців. До того ж, таке листя буде ідеальним для інших страв чи лінивих голубців. Розповідаємо, посилаючись на сторінку польського блогера Damian Kuchnia, як приготувати капусту для голубців за кілька хвилин.

Як приготувати капусту для голубців у мікрохвильовці

Блогер рекомендує перед приготуванням капусти у мікрохвильовій печі помити качан, щоб капуста мала достатньо вологи і не засохла під час приготування. Потім треба вирізати ніжку, як показано на відео.

Щоб листя капусти приготувалося рівномірно, поставте потужність на 650 Вт і увімкніть мікрохвильовку на 5 хвилин. Потім витягніть качан і просто познімайте листя. Якщо качан великий, то можна готувати шість хвилин, або відправити відокремлене листя ще на 2 хвилини до мікрохвильовки.

Коментарі під відео свідчать про те, що підписники блогера спробували такий спосіб приготування капусти і він їм дуже сподобався. Бо цю страву готують не лише українці, поляки також люблять смакувати голубцями.

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