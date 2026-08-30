Більше не варіть рис у звичайній воді: кухарі розкрили секрет, чим заливають крупу в ресторанах

Як смачно зварити рис: метод плову / © www.freepik.com/free-photo

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Звичайний рис, зварений у воді, може бути цілком вдалим гарніром, але професійні кухарі часто використовують інший підхід. Один із найпоширеніших у світі способів — метод плову або «pilaf». Його застосовують у кухнях Близького Сходу, Центральної та Південної Азії, а також у європейських дорогих ресторанах. Секрет полягає у двох простих кроках: рис спочатку прогрівають у невеликій кількості жиру, а потім заливають гарячим бульйоном. Завдяки цьому крупа отримує набагато більше смаку, ніж під час звичайного варіння у воді.

Чому рис спочатку обсмажують

Перед приготуванням рис промивають, щоб змити частину поверхневого крохмалю, а потім добре обсушують. У каструлі чи сотейнику розігрівають трохи вершкового масла чи олії, додають рис і прогрівають його приблизно 2–3 хвилини.

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Крупу потрібно постійно перемішувати. Зернятка мають стати блискучими, гарячими, а від них повинен з’явитися легкий горіховий аромат. Такий прийом допомагає зробити готовий рис більш розсипчастим і водночас додає йому глибшого смаку.

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Чим заливати рис замість води

Для домашнього варіанту найкраще підійде легкий курячий або овочевий бульйон. Саме він робить рис ароматним, але не потребує дорогих інгредієнтів.

На одну склянку довгозернистого рису можна взяти приблизно дві склянки гарячого бульйону, якщо це відповідає інструкції для конкретного сорту рису. Професійні рецепти також використовують співвідношення близько 1:2 для басматі та жасмину.

Бульйон краще нагріти заздалегідь. Його вливають до гарячого рису, додають сіль, за бажанням — невелику кількість чорного перцю, сушеного часнику чи цибулі. Після закипання вогонь зменшують до мінімального, накривають каструлю кришкою і залишають рис готуватися.

Головна помилка — постійно відкривати кришку

Поки рис вариться, його не потрібно перемішувати й перевіряти кожні кілька хвилин. Кришка повинна залишатися закритою, щоб пара не виходила назовні. Для багатьох довгозернистих сортів час приготування становить близько 15–20 хвилин, але краще орієнтуватися на рекомендації виробника.

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Після вимкнення плити не поспішайте подавати гарнір. Залиште рис під кришкою ще приблизно на 10 хвилин. За цей час залишкова пара рівномірно розподілиться всередині крупи, а зерна стануть пухкими та краще відокремлюватимуться одне від одного.

Перед подаванням на стіл рис достатньо обережно розпушити виделкою.

Для домашньої кухні цей спосіб особливо зручний: замість звичайної води можна використовувати курячий, індичий або овочевий бульйон, а до рису додати моркву, цибулю, зелень чи трохи вершкового масла. Так звичайний гарнір отримує насичений смак без складних ресторанних інгредієнтів.

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