Як відмити ручки плити від жиру / © pexels.com

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Згодом утворюється липкий шар жиру, який звичайною губкою вже не прибрати. На щастя, існують прості домашні засоби, здатні повернути ручкам плити бездоганну чистоту без дорогих мийних засобів.

Розповідаємо, як відмити ручки плити від жиру швидко, безпечно та з мінімальними зусиллями.

Чому ручки плити так швидко покриваються жиром

Під час приготування їжі гаряча олія та пара осідають на поверхні плити. До липкого жиру миттєво прилипає пил, через що ручки темнішають і стають неприємними на дотик. Якщо не очищати їх регулярно, забруднення поступово твердіють, а видалити їх стає значно складніше.

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Господарське мило — перевірений спосіб

Один із найпростіших методів очищення.

Що потрібно зробити:

натріть трохи господарського мила;

розчиніть його в гарячій воді;

змочіть губку або стару зубну щітку;

ретельно почистіть ручки;

змийте чистою водою та витріть насухо.

Такий спосіб чудово підходить для регулярного догляду.

Харчова сода допоможе прибрати застарілий жир

Якщо забруднення накопичувалися тривалий час, використовуйте соду.

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Змішайте її з невеликою кількістю води до консистенції густої пасти. Нанесіть на ручки плити, залиште приблизно на 15 хвилин, після чого почистіть щіткою та змийте.

Сода м’яко очищає поверхню, не залишаючи подряпин.

Оцет легко розчиняє жирний наліт

Звичайний столовий оцет добре справляється навіть із липкими плямами.

Змочіть ватний диск або тканину оцтом, обробіть забруднені місця й залиште на кілька хвилин. Потім протріть губкою та витріть поверхню сухою серветкою.

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Якщо запах оцту здається різким, після очищення можна протерти ручки вологою тканиною.

Лимонна кислота або сік лимона

Кислота чудово розщеплює жир і водночас освіжає поверхню.

Для очищення достатньо:

розчинити чайну ложку лимонної кислоти у склянці теплої води або використати свіжий лимонний сік;

нанести розчин на забруднення;

залишити на 10–15 хвилин;

протерти губкою та змити водою.

Після такого очищення ручки блищатимуть, а кухня наповниться приємним цитрусовим ароматом.

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Засіб для миття посуду + гаряча вода

Якщо жир ще не встиг сильно засохнути, допоможе звичайний засіб для миття посуду.

Додайте кілька крапель у гарячу воду, змочіть губку й ретельно очистіть ручки. Для важкодоступних місць використовуйте ватні палички або стару зубну щітку.

Якщо ручки плити можна зняти

Багато сучасних моделей газових і електричних плит мають знімні ручки. Це значно полегшує очищення.

Достатньо занурити їх у гарячу воду з мийним засобом на 20–30 хвилин, після чого очистити щіткою, промити та добре висушити перед встановленням.

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Як підтримувати чистоту без зайвих зусиль

Щоб не боротися із застарілим жиром, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

протирайте ручки після активного приготування їжі;

раз на тиждень проводьте повноцінне очищення;

не відкладайте видалення свіжих плям;

використовуйте м’які губки, щоб не пошкодити поверхню.

Регулярний догляд займає всього кілька хвилин, зате дозволяє уникнути складного очищення в майбутньому.

FAQ

Як відмити ручки плити від жиру та бруду?

Найефективнішими домашніми засобами вважаються господарське мило, харчова сода, оцет, лимонна кислота та засіб для миття посуду. Вони добре розчиняють жир і допомагають очистити навіть застарілі забруднення без агресивної хімії.

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Чим очистити ручки газової плити без дорогих мийних засобів?

Для домашнього очищення чудово підійдуть сода, оцет, лимонний сік або розчин господарського мила. Ці доступні засоби ефективно видаляють жирний наліт, не пошкоджуючи поверхню ручок.

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