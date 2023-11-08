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Більше ніколи не викидайте цей скарб: 6 способів, як застосувати бананову шкірку собі на користь

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Більше ніколи не викидайте цей скарб: 6 способів, як застосувати бананову шкірку собі на користь

Що можна зробити з бананової шкірки / Фото: pixabay.com

Бананова шкірка містить купу корисних речовин, тож їй можна знайти гідне застосування у господарстві.

Практично кожен із нас любить банани, цей дивовижно смачний та солодкий тропічний фрукт. А шкірки ми звикли відразу викидати, хоча нас переконують, що цього робити не варто. Foxnews наводить одразу 6 способів застосування бананової шкірки. Розповідаємо, чому її не варто викидати і що можна з нею зробити.

Як можна застосувати бананову шкірку: 6 корисних способів

  • Маска для обличчя. Така маска дуже популярна серед представниць прекрасної статі, які люблять доглядові процедури. Для приготування маски потрібно подрібнити шкірку банана, додати 100 г натурального йогурту і 2 ст. ложки меду, все ретельно перемішати і нанести на обличчя. Через 10-15 хвилин маску потрібно змити водою.
  • Засіб від бородавок. Якщо у вас з’явилася бородавка, її необхідно потерти банановою шкіркою. Така побутова практика досить поширена, хоча доказів того, що це справді допомагає, нема. Але спробувати варто, якщо більше нічого немає під рукою.
  • Лікування укусів комах. Після укусу комахи потрібно нанести на шкіру розтерту шкірку банана. Вона має в собі природні антигістамінні сполуки, які заспокоюють свербіж, спричинений слиною комахи.
  • Засіб для чистки столового срібла. Для приготування суміші потрібно змішати розтерту бананову шкірку з водою. Потім за допомогою ганчірки натріть цією пастою столове срібло і ретельно вимийте теплою водою. Срібний посуд сяятиме як новий.
  • Видалення скабок. Якщо у вас є скабка, яка засіла досить глибоко, можна на ніч прикласти до неї шкірку банана. І на ранок скабку можна буде з легкістю витягнути.
  • Відбілювання зубів. Якщо у вас є проблема потемнішання зубної емалі, то її можна відбілити, потерши зуби банановою шкіркою. 

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Дата публікації
Перегляди
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