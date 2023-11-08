Більше ніколи не викидайте цей скарб: 6 способів, як застосувати бананову шкірку собі на користь

Практично кожен із нас любить банани, цей дивовижно смачний та солодкий тропічний фрукт. А шкірки ми звикли відразу викидати, хоча нас переконують, що цього робити не варто. Foxnews наводить одразу 6 способів застосування бананової шкірки. Розповідаємо, чому її не варто викидати і що можна з нею зробити.

Як можна застосувати бананову шкірку: 6 корисних способів

Маска для обличчя. Така маска дуже популярна серед представниць прекрасної статі, які люблять доглядові процедури. Для приготування маски потрібно подрібнити шкірку банана, додати 100 г натурального йогурту і 2 ст. ложки меду, все ретельно перемішати і нанести на обличчя. Через 10-15 хвилин маску потрібно змити водою.

Така маска дуже популярна серед представниць прекрасної статі, які люблять доглядові процедури. Для приготування маски потрібно подрібнити шкірку банана, додати 100 г натурального йогурту і 2 ст. ложки меду, все ретельно перемішати і нанести на обличчя. Через 10-15 хвилин маску потрібно змити водою. Засіб від бородавок. Якщо у вас з’явилася бородавка, її необхідно потерти банановою шкіркою. Така побутова практика досить поширена, хоча доказів того, що це справді допомагає, нема. Але спробувати варто, якщо більше нічого немає під рукою.

Якщо у вас з’явилася бородавка, її необхідно потерти банановою шкіркою. Така побутова практика досить поширена, хоча доказів того, що це справді допомагає, нема. Але спробувати варто, якщо більше нічого немає під рукою. Лікування укусів комах. Після укусу комахи потрібно нанести на шкіру розтерту шкірку банана. Вона має в собі природні антигістамінні сполуки, які заспокоюють свербіж, спричинений слиною комахи.

Після укусу комахи потрібно нанести на шкіру розтерту шкірку банана. Вона має в собі природні антигістамінні сполуки, які заспокоюють свербіж, спричинений слиною комахи. Засіб для чистки столового срібла. Для приготування суміші потрібно змішати розтерту бананову шкірку з водою. Потім за допомогою ганчірки натріть цією пастою столове срібло і ретельно вимийте теплою водою. Срібний посуд сяятиме як новий.

Для приготування суміші потрібно змішати розтерту бананову шкірку з водою. Потім за допомогою ганчірки натріть цією пастою столове срібло і ретельно вимийте теплою водою. Срібний посуд сяятиме як новий. Видалення скабок. Якщо у вас є скабка, яка засіла досить глибоко, можна на ніч прикласти до неї шкірку банана. І на ранок скабку можна буде з легкістю витягнути.

Якщо у вас є скабка, яка засіла досить глибоко, можна на ніч прикласти до неї шкірку банана. І на ранок скабку можна буде з легкістю витягнути. Відбілювання зубів. Якщо у вас є проблема потемнішання зубної емалі, то її можна відбілити, потерши зуби банановою шкіркою.

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