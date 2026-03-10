Більше ніколи не викидайте старі шкарпетки: вони вам згодяться для саду й городу

Багато людей без вагань викидають старі шкарпетки, однак досвідчені городники знають, що навіть такі звичайні речі можуть стати дуже корисними у господарстві. Вони здатні допомогти у догляді за рослинами, зберегти врожай і навіть полегшити деякі роботи на городі. Існує чимало практичних способів використання цих, на перший погляд, непотрібних речей.

Захист плодів на деревах. Один із найпопулярніших способів використання старих шкарпеток — захист плодів від шкідників і птахів. Наприклад, на яблука, груші або персики можна обережно надягати чисті бавовняні шкарпетки. Тканина пропускає повітря і світло, але водночас захищає плоди від комах та птахів.

Підв’язування рослин. Шкарпетки чудово підходять для підв’язування рослин. М’яка тканина не пошкоджує стебла і добре тримає форму. Їх можна використовувати для підв’язування помідорів, огірків і квітів, які потребують підтримки під час зростання.

Фільтр для води у бочці. Садівники іноді використовують шкарпетки як простий фільтр для води. Якщо надягнути їх на кінець шлангу або труби, вони можуть затримувати листя, пісок і дрібне сміття. Це допомагає зберігати воду в бочках або резервуарах більш чистою.

Зберігання цибулі та часнику. Старі шкарпетки можна використовувати і для зберігання врожаю. У них зручно складати цибулю або часник. Тканина добре пропускає повітря, тому овочі можуть довше залишатися сухими і не псуються.

Захист молодих саджанців. Шкарпетки можуть стати простим захистом для молодих дерев і кущів. Їх іноді використовують як м’які чохли для стовбурів саджанців. Це допомагає захистити рослини від дрібних тварин, механічних пошкоджень і палючих сонячних променів.

Пастка для шкідників. Деякі городники використовують старі шкарпетки для створення простих пасток від комах. У тканину можна покласти трави або суміші, які відлякують шкідників. Такі мішечки іноді підвішують біля рослин або кладуть між грядками.