Більше ніколи не викидайте старі шкарпетки: вони вам згодяться для саду й городу
Навіть непотрібні діряві шкарпетки допоможуть вам вирішити купу побутових проблем.
Багато людей без вагань викидають старі шкарпетки, однак досвідчені городники знають, що навіть такі звичайні речі можуть стати дуже корисними у господарстві. Вони здатні допомогти у догляді за рослинами, зберегти врожай і навіть полегшити деякі роботи на городі. Існує чимало практичних способів використання цих, на перший погляд, непотрібних речей.
Як використовувати старі шкарпетки на городі й у саду
Захист плодів на деревах. Один із найпопулярніших способів використання старих шкарпеток — захист плодів від шкідників і птахів. Наприклад, на яблука, груші або персики можна обережно надягати чисті бавовняні шкарпетки. Тканина пропускає повітря і світло, але водночас захищає плоди від комах та птахів.
Підв’язування рослин. Шкарпетки чудово підходять для підв’язування рослин. М’яка тканина не пошкоджує стебла і добре тримає форму. Їх можна використовувати для підв’язування помідорів, огірків і квітів, які потребують підтримки під час зростання.
Фільтр для води у бочці. Садівники іноді використовують шкарпетки як простий фільтр для води. Якщо надягнути їх на кінець шлангу або труби, вони можуть затримувати листя, пісок і дрібне сміття. Це допомагає зберігати воду в бочках або резервуарах більш чистою.
Зберігання цибулі та часнику. Старі шкарпетки можна використовувати і для зберігання врожаю. У них зручно складати цибулю або часник. Тканина добре пропускає повітря, тому овочі можуть довше залишатися сухими і не псуються.
Захист молодих саджанців. Шкарпетки можуть стати простим захистом для молодих дерев і кущів. Їх іноді використовують як м’які чохли для стовбурів саджанців. Це допомагає захистити рослини від дрібних тварин, механічних пошкоджень і палючих сонячних променів.
Пастка для шкідників. Деякі городники використовують старі шкарпетки для створення простих пасток від комах. У тканину можна покласти трави або суміші, які відлякують шкідників. Такі мішечки іноді підвішують біля рослин або кладуть між грядками.
Допомога під час поливання рослин. Старі шкарпетки також можуть стати простим способом повільного поливання. Якщо наповнити їх водою і зробити маленькі отвори, вода буде поступово просочуватися у ґрунт. Такий спосіб допомагає підтримувати вологість ґрунту біля рослин у спекотну погоду.