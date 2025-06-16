Більше шкоди, ніж користі: які рибні консерви краще ніколи не купувати

Не всі консерви однаково корисні / © Pixabay

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Рибні консерви є популярним інгредієнтом у багатьох стравах. Але деякі із цих продуктів насправді не такі корисні, як ми звикли думати. Окрім Омега-3, риба може містити й важкі метали, особливо, якщо вона виловлена у недозволених місцях або вирощена неналежним чином на фермі.

Риба в олії

Рибні консерви в олії також часто опиняються у списку проблемних продуктів. Вони можуть містити некорисну олію низької якості, а сама риба може бути зіпсована або не відповідати стандартам свіжості. Крім того, зберігання риби в консервних банках може сприяти виникненню токсинів внаслідок контакту з металом, особливо якщо банки мають пошкодження.

Атлантичний лосось

Атлантичного лосося завжди вирощують на фермах, оскільки він майже зник у дикій природі. Такий лосось є поганим вибором через використання антибіотиків, токсинів і забруднення водних шляхів, де вирощують цю рибу.

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Тунець у консервах

Консервований тунець, попри свою популярність і високу поживну цінність (багатий на білок та Омега-3), також викликає занепокоєння. Міжнародні природоохоронні організації, такі як Greenpeace, ще 2015 року вказували на те, що значна частина тунця на ринку США походить з нестійких та руйнівних джерел, і можна припустити, що в Україні ситуація не краща.

Основна проблема, пов’язана з тунцем, — це ризик накопичення ртуті. Тунець, особливо великі та старі особини, як хижа риба, може накопичувати у собі важкі метали. Дієтологи радять вагітним жінкам та дітям взагалі утриматися від вживання тунця та інших хижих риб (акула, риба-меч). Для решти споживачів рекомендовано обмежити споживання тунця до кількох разів на місяць.

Як вибрати корисні рибні консерви

Експерти зазначають, що більшість рибних консервів можуть бути здоровими, але деякі є більш поживними та містять менше доданих інгредієнтів і забруднюючих речовин. Загалом, вибираючи між консервованими сортами тієї самої риби, перевірте наступне:

Упакована у воді або оливковій олії першого віджиму

Низький вміст натрію

З меншим вмістом ртуті

Дикий або безпечний вилов Чи безпечно щодня їсти рибні консерви

Рибні консерви рекомендуються як частина здорового харчування, але в помірних кількостях. Експерти відзначають, що деяким людям безпечно щодня їсти рибні консерви з низьким вмістом ртуті. Рекомендоване споживання морепродуктів становить не більше 340 грамів на тиждень. Найкраще варіювати тип морепродуктів, які ви їсте, щоб уникнути потенційного впливу ртуті та забруднювачів навколишнього середовища.

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Раніше ми писали, корисні консервовані продукти варто зберігати у коморі. Більше про це читайте у новині.