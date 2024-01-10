Більше виловлювати ложкою не треба: як зібрати всю пінку з бульйону за раз

Це легкий та ефективний спосіб, щоб зробити бульйон прозорим і не витрачати час на збирання піни.

Зварити прозорий бульйон – це досить складна справа, особливо коли немає часу слідкувати за піною. Однак є методи, за допомогою яких можна позбутися піни швидко, без втрати нервів та часу. Розповідаємо про кілька способів, щоб прибрати піну за один раз.

Як зняти пінку з бульйону за раз: 3 ефективні способи

За допомогою серветки. Для того, щоб ваш суп був прозорим та апетитним, вам знадобиться одноразова тканинна серветка. Перед тим, як вода в каструлі почне кипіти, обережно покладіть зверху серветку, опустивши її кінці в каструлю, щоб вода не стікала на плиту. Щойно бульйон почне закипати, вся піна і непотрібні часточки, піднімаючись, залишаться на серветці. Потім обережно приберіть серветку шумовкою чи ложкою, щоб не обпекти рук. А бульйон залишиться чистим та ідеально прозорим. Додайте трохи олії. Перед закипанням насипте столову ложку олії в бульйон. Вона здатна притягувати дрібні частинки, з яких утворюється піна, тому вони не спливатимуть на поверхню, а бульйон буде чистим та прозорим. Вимочіть м’ясо у соляному розчині. Переш ніж варити бульйон, розчиніть столову ложку солі у літрі води і покладіть туди м’ясо на годину. Під час варіння піни взагалі не буде, а бульйон залишиться прозорим та апетитним.

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