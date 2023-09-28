Більше жодного смороду та незручних ситуацій: як позбутися неприємного запаху ніг назавжди

Що викликає сморід ніг і як його позбутися назавжди: ці народні методи врятують від проблеми.
Восени ми переходимо на закрите і тепле взуття. І дуже часто постає проблема неприємного запаху ніг. Коли знаходимося в приміщенні, чи подорожуємо потягом, або прийшли в гості, де потрібно зняти взуття. Все ж вихід є, і можна з легкістю позбутися цієї проблеми за допомогою простих методів. Вони обов’язково допоможуть вам прибрати неприємний запах ніг назавжди.
Чому виникає неприємний запах ніг
Ця проблема виникає у наслідку підвищеної пітливості ніг. Єдина причина появи цієї неприємності – це бактерії, які розмножуються на ступнях. Для них піт на ногах – це найкраще середовище для існування. Тому, аби нейтралізувати запах ніг, потрібно запобігти появі цих бактерій. Але для цього потрібно знати головні причини їх розмноження.
- Недотримання правил гігієни – брудні шкарпетки, мокре взуття, невидалення згрубілої шкіри стоп.
- Шкарпетки та взуття зі штучних матеріалів, які не пропускають повітря.
- Грибкові інфекції.
- Порушення обміну речовин через погане харчування.
- Захворювання, через які людина сильно пітніє – діабет, хвороби серця та щитовидної залози, нервової системи, менопауза.
- Стреси.
- Гормональний дисбаланс.
- Ослаблення імунітету.
Як позбутися неприємного запаху ніг у домашніх умовах
Таке питання хвилює багатьох людей, але не варто перейматися, оскільки позбутися неприємного запаху ніг дуже просто.
- Гігієна. Так, можливо це досить банальна порада, але вона найкраще допомагає від пітливості та неприємного запаху ніг. Якщо є проблема смороду і пітливості, то потрібно якомога частіше мити ноги та міняти шкарпетки. Слід запам’ятати найважливіше правило: ноги потрібно мити як мінімум два рази на день. Після того, як помиєте ноги, їх потрібно ретельно витерти рушником і обов’язково вдягнути чисті шкарпетки.
- Обробка стоп спеціальними засобами. Це друга важлива умова для того, щоб від ніг не йшов неприємний аромат. Зараз в аптеках продають безліч косметичних та лікувальних засобів: креми, гелі та лосьйони від поту та запаху ніг. Також можна користуватися спеціальними дезодорантами для взуття. Це дуже корисна річ для того, щоб позбутися запаху взуття, якщо у вас через нього пітніють ноги і виникає неприємний аромат. А ще є багато народних методів, які перевірені роками, аби позбутися цієї прикрості назавжди.
- Не давати ногам пітніти. Щоб ноги не пітніли і не запарювалися, потрібно позбутися синтетичних шкарпеток та взуття із штучних матеріалів. Оскільки воно створює парниковий ефект – у цьому середовищі бактерії та грибки почуваються дуже добре. Тому потрібно носити шкіряне взуття, що «дихає», і вдягати слід тільки бавовняні шкарпетки, які добре вбирають вологу.
Що робити, щоб прибрати сморід ніг назавжди: народні методи на допомогу
Якщо іде дуже неприємний запах від ніг, а вдома жодного спеціального засобу немає, тут допоможуть перевірені народні способи.
- Ванночка із соди. Потрібно у тазик із теплою водою насипати трохи соди і потримати ноги упродовж 10 хвилин. А потім присипати ноги тальком, щоб прибрати з них зайвий піт.
- Ванночки з травами. Щоб позбутися пітливості ніг, можна купити у аптеці чи бабусь на ринку лікарські трави і робити з ними ванночки. Тут у нагоді стануть: ромашка, дубова кора, шавлія, календула та чистотіл.
- Ефірні олії. Аби надати своїм ногам свіжості та приємного аромату, можна у ванночку з травами чи содою додати кілька крапель м’ятної чи лавандової ефірної олії.
- Оцет. Цей розчин визнаний як самий надійний у боротьбі з неприємним запахом ніг. Тому він стане у нагоді тим, хто не знає, як позбутися цієї проблеми. Потрібно набрати у тазик теплої води, додати трохи оцту та занурити ноги у ванночку на 15-20 хвилин. Така процедура не тільки знищить всі бактерії, але й допоможе позбутися неприємного запаху. Для ванночки підійде як звичайний, так і яблучний оцет, результат буде однаково успішним.
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