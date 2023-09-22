Більше жодної мороки: як почистити штори, не знімаючи з карниза – несподіваний лайфгак

Як чистити штори різних видів, не знімаючи їх з карниза, як доглядати за шторами, щоб не доводилося часто прати.

Штори виконують у нас в домі декоративну та захисну функцію від сонця та денного світла. Але, погодьтеся, скільки з ними мороки, коли їх необхідно знімати, щоб випрати. Та цим більше не варто перейматися. Виявляється, є спосіб почистити штори, не знімаючи їх з карнизів. Цей метод сподобається усім, хто цінує свій час і не любить дарма витрачати зусилля. Як почистити штори, не знімаючи їх з карниза – читайте далі.

Як правильно доглядати за шторами, щоб вони не бруднилися

Якщо правильно доглядати за шторами, то можна не турбуватися за ідеальний стан делікатних виробів і часте прання. Є декілька простих, але дуже дієвих способів зберегти штори чистими та гарними без прання. Серед них – суха чистка штор та тюлю, яку потрібно робити раз на тиждень. Плями від соків, жиру чи фломастерів необхідно видаляти відразу, а не через деякий час. Проводити вологе очищення чи прання потрібно лише раз на кілька місяців. Щоб провести чищення штор, потрібно дотримуватися декількох простих правил:

деякі види штор не люблять вологи, тому їх слід чистити лише пилососом або м’якою сухою щіткою.

аби не пошкодити дорогу та делікатну тканину, не потрібно прати штори у пральній машині, краще скористатися парогенератором чи пилососом.

коли проводиться сухе чищення, не слід штори знімати з карниза.

при виборі засобів для чищення надавайте перевагу засобам для чищення, які не містять кислот, лугів та розчинників.

інструментами для чищення повинні бути м’які мочалки, делікатні щітки, що не мають абразивних часточок, жорстких деталей та ворсу з пластмаси.

щоб підтримувати чистоту занавісок, під час регулярного прибирання потрібно струшувати з них пил, щоб він не накопичувався у складках.

Як випрати штори, не знімаючи їх з карниза

Перед тим, як скористатися таким способом чищення, потрібно звернути увагу на інструкцію виробника: чи можна чистити тканину вологим способом.

У цій справи вам допоможе розчин господарського мила. Спочатку потрібно буде скористатися пилососом. За допомогою спеціальної насадки потрібно пройтися по тканині штор, щоб прибрати з них пил та бруд. Якщо немає спеціальної насадки, потрібно включити найнижчий режим пилососа, а на трубку намотати вологу чисту ганчірку. У такий спосіб трубка пилососа не буде всмоктувати тканину занавісок.

Після цього потрібно зробити мильний розчин для чищення: взяти чисту теплу воду і натерти трохи господарського мила. Добре розмішайте мило у воді, щоб воно повністю розчинилося, повинна вийти майже прозора рідина з невеликою кількістю піни. Далі варто взяти губку та змочити її у розчині і нанести на штори. Але дуже мочити їх не потрібно, бо так можна завдати шкоди тканині.

Як випрати тюль на кухні, не знімаючи з вікна, якщо на ній жирні плями

Цей лайфгак допоможе тим, хто бажає позбутися плям на кухонних фіранках швидко і без зайвих клопотів. Бо саме на кухні найчастіше виникає проблема з жиром, який осідає на штори, на меблі і на килими. Застарілі жирні плями з тюлю дуже важко видалити навіть під час машинного прання. Мильний розчин також може не впоратися з цією складністю.

Щоб видалити застарілі жирні плями, можна скористатися засобом для миття посуду. Так як він містить у собі часочки, що розчиняють жири. Нанесіть краплю миючого засобу на пляму, після чого змийте його вологою губкою.

Як почистити штори пароочисником

Якщо в домі є парогенератор, його також можна використати для чищення штор від бруду, не знімаючи їх з карниза. Потрібно піднести пристрій до тканини на відстань близько 20 сантиметрів і обережно пройтися ним по всій поверхні тканини. Таким способом ви не лише очистите штори від пилу, а й зможете освіжити їх, не застосовуючи машинного прання.

Але варто врахувати, що відпарювачем не можна чистити штори з делікатних тканин, штори плісе та оксамитові занавіски. Для всіх інших видів штор такий варіант чудово підійде.

Як чистити рулонні штори, римські, плісе і тканинні занавіски, не знімаючи їх з карниза

Яким чином чистити штори – відповідь на це питання залежить від виду матеріалу та конструкції декору.

Як чистити рулонні штори. Зазвичай рулонні вироби на вікна мають спеціальне покриття, яке відштовхує бруд від себе. Такі штори можна не знімати з карниза, для чистки використовувати звичайний пилосос або вологу мильну губку. Щоб чистити рулонні штори пилососом, потрібно використовувати насадку з м’яким ворсом. Темні чи застарілі плями можна легко видалити за допомогою губки.

Зазвичай рулонні вироби на вікна мають спеціальне покриття, яке відштовхує бруд від себе. Такі штори можна не знімати з карниза, для чистки використовувати звичайний пилосос або вологу мильну губку. Щоб чистити рулонні штори пилососом, потрібно використовувати насадку з м’яким ворсом. Темні чи застарілі плями можна легко видалити за допомогою губки. Як почистити римські штори. Ці штори досить компактні, мають стильний та гарний вигляд. Їх потрібно чистити, не знімаючи з карниза. Вибір способу чищення залежить виключно від матеріалу, з якого зроблені ці штори. Варто знати деякі нюанси чищення таких занавісок. Якщо штори виготовлені з бамбуку та джгуту, то їх нt миють, а чистять за допомогою пилососа чи м’якої ганчірки способом сухої чистки. Якщо тканина щільна, то занавіски проходять пароочисником. Складні плями зі штор можна виводити розчинником чи ацетоном, але тільки тоді, якщо цей спосіб дозволений виробником. В іншому випадку агресивними речовинами не варто користуватися, бо можна зіпсувати виріб.

Ці штори досить компактні, мають стильний та гарний вигляд. Їх потрібно чистити, не знімаючи з карниза. Вибір способу чищення залежить виключно від матеріалу, з якого зроблені ці штори. Варто знати деякі нюанси чищення таких занавісок. Якщо штори виготовлені з бамбуку та джгуту, то їх нt миють, а чистять за допомогою пилососа чи м’якої ганчірки способом сухої чистки. Якщо тканина щільна, то занавіски проходять пароочисником. Складні плями зі штор можна виводити розчинником чи ацетоном, але тільки тоді, якщо цей спосіб дозволений виробником. В іншому випадку агресивними речовинами не варто користуватися, бо можна зіпсувати виріб. Як почистити звичайні тканинні штори. Тканина у таких штор не має захисного шару, тому дуже швидко забруднюється. Тому не можна замінити повноцінне миття сухим чищенням. Але все ж таки повернути свіжість та чистоту тканинних занавісок допоможе поетапне чищення. Спочатку тканину потрібно акуратно струсити і почистити щіткою з м’яким ворсом. Якщо на шторах є плями, їх можна вивести губкою та мильним розчином. Коли немає складних забруднень чи великої кількості пилу, тоді чудово впорається пароочисник. Але варто звернути увагу на те, що деякі тканини не люблять занадто багато вологи, тому навіть дуже обережна чистка може залишити сліди на шторах.

Тканина у таких штор не має захисного шару, тому дуже швидко забруднюється. Тому не можна замінити повноцінне миття сухим чищенням. Але все ж таки повернути свіжість та чистоту тканинних занавісок допоможе поетапне чищення. Спочатку тканину потрібно акуратно струсити і почистити щіткою з м’яким ворсом. Якщо на шторах є плями, їх можна вивести губкою та мильним розчином. Коли немає складних забруднень чи великої кількості пилу, тоді чудово впорається пароочисник. Але варто звернути увагу на те, що деякі тканини не люблять занадто багато вологи, тому навіть дуже обережна чистка може залишити сліди на шторах. Як почистити штори плісе. Це японські штори, які нагадують віяло. Зазвичай такі вироби покриваються спеціальним розчином, який відштовхує бруд. Ці штори не люблять агресивні засоби чищення, їх також не можна прати в машинці. Їх варто чистити м’якою тканиною чи губкою, якщо є забруднення від комах чи пилу, можна пройтися вологим ватним тампоном.

Читайте також:

Як швидко позбутися мошок і жучків у вазонах: ці народні методи спрацюють на раз

Як використовувати пральну машину без світла: про таке ви точно не здогадалися б