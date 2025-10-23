Більше жодного таргана: експерти назвали найдешевший та найдієвіший засіб

Таргани / © pixabay.com

Поява тарганів в оселі не завжди означає, що на кухні брудно. Непрохані гості часто переповзають від сусідів навіть у ідеально чисті квартири. Оскільки ці шкідники переносять хвороби та дуже швидко розмножуються, діяти треба негайно.

Навіть один тарган — це привід бити на сполох. Шкідники не лише огидні на вигляд, але й доволі шкідливі. На своїх лапах вони переносять збудників небезпечних захворювань. А враховуючи, як швидко вони розмножуються, зволікання може призвести до повного зараження оселі.

«Рецепт-вбивця» без хімії

Для швидкого результату багато хто біжить до магазину по хімічні препарати. Однак ефективний, безпечніший та дешевший засіб можна приготувати вдома. Для цього знадобляться лише чотири прості інгредієнти.

Як приготувати порошок проти тарганів:

1 склянка бури;

1 склянка кукурудзяного борошна;

0,5 склянки пшеничного борошна;

Чверть склянки цукру.

Усі компоненти потрібно ретельно змішати у мисці. Цукор та борошно приваблять шкідників, а бура — це смертельна для них отрута.

Де застосовувати засіб

Готовий порошок потрібно посипати у всіх місцях, де найчастіше з’являються таргани. Зазвичай вони знаходять притулок у темних та теплих місцях:

за холодильником; у кухонних шафах; під плитою; під умивальником.

Проходячи крізь порошок, шкідники почнуть його їсти й загинуть.

Як запобігти поверненню тарганів

Щоб шкідники більше ніколи не поверталися, важливо перекрити їм доступ до їжі, води та сховку.

Закрийте щілини. За допомогою герметика ретельно закрийте всі щілини у стінах, біля труб та у плінтусах, особливо якщо ви підозрюєте, що таргани лізуть від сусідів.

Прибирайте крихти. Навіть дрібні залишки їжі приваблюють тарганів. Перед сном завжди підмітайте кухню та протирайте поверхні.

Усуньте вологу. Шкідників приваблює вода. Усуньте будь-які протікання та полагодіть крани, що капають.

Якщо ж ви не проти використання хімії, експерти радять рідкі пестициди, які порушують нервову систему тарганів. Також ефективною є борна кислота (діє як отрута при потраплянні в організм) та діатомова земля (порошок зі скам’янілих водоростей, що фізично пошкоджує шкідників).

