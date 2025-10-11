- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 2 хв
Більше жодного тертя: як почистити навіть найбруднішу мікрохвильовку
Якщо ваша мікрохвильовка вкрилася засохлим жиром, не поспішайте купувати дорогу хімію.
Повернути техніці ідеальний блиск можна за лічені хвилини за допомогою копійчаних засобів, які точно є на кожній кухні.
Про це пише Simply Recipes.
Брудна мікрохвильовка — це не лише неестетично, але й небезпечно. Залишки їжі та жиру можуть ставати середовищем для розмноження бактерій, а також спричиняти неприємний запах під час розігріву їжі. Регулярне чищення забезпечує гігієнічність та продовжує термін служби приладу.
Спосіб 1: магія лимонної пари
Цей метод ідеально підходить для видалення бруду та надання приємного цитрусового аромату.
Візьміть скляну або керамічну миску, придатну для мікрохвильовки.
Налийте в неї склянку води.
Додайте сік половини лимона або просто покладіть у воду кілька скибочок.
Поставте миску в мікрохвильовку і увімкніть її на повну потужність на 3-5 хвилин, щоб вода закипіла і утворилася пара.
Після вимкнення не відчиняйте дверцята ще 5 хвилин — дозвольте парі зробити свою справу.
Обережно вийміть миску і протріть внутрішні стінки мікрохвильовки губкою або ганчіркою. Бруд і жир будуть відходити без жодних зусиль.
Спосіб 2: потужна альтернатива з оцтом
Якщо під рукою не виявилося лимона, на допомогу прийде звичайний столовий оцет, який чудово розчиняє жир.
Налийте в миску склянку води.
Додайте 2 столові ложки оцту і розмішайте.
Поставте розчин у мікрохвильовку та увімкніть на 3 хвилини на повну потужність, щоб він закипів.
Залиште дверцята зачиненими на 5 хвилин після завершення роботи.
Протріть усі поверхні — результат вас приємно здивує.
Нагадаємо, експертка з екоприбирання порадила простий та копійчаний спосіб оновити килим. За її словами, для видалення неприємних запахів та бруду потрібно ввечері рясно посипати килим звичайною харчовою содою, залишити її на ніч, а вранці ретельно пропилососити.
Сода діє як природний абсорбент, який вбирає в себе забруднення, повертаючи килиму свіжість без використання хімії та зусиль.