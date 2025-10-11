ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Більше жодного тертя: як почистити навіть найбруднішу мікрохвильовку

Якщо ваша мікрохвильовка вкрилася засохлим жиром, не поспішайте купувати дорогу хімію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Мікрохвильовка

Мікрохвильовка / © Credits

Повернути техніці ідеальний блиск можна за лічені хвилини за допомогою копійчаних засобів, які точно є на кожній кухні.

Про це пише Simply Recipes.

Брудна мікрохвильовка — це не лише неестетично, але й небезпечно. Залишки їжі та жиру можуть ставати середовищем для розмноження бактерій, а також спричиняти неприємний запах під час розігріву їжі. Регулярне чищення забезпечує гігієнічність та продовжує термін служби приладу.

Спосіб 1: магія лимонної пари

Цей метод ідеально підходить для видалення бруду та надання приємного цитрусового аромату.

  • Візьміть скляну або керамічну миску, придатну для мікрохвильовки.

  • Налийте в неї склянку води.

  • Додайте сік половини лимона або просто покладіть у воду кілька скибочок.

  • Поставте миску в мікрохвильовку і увімкніть її на повну потужність на 3-5 хвилин, щоб вода закипіла і утворилася пара.

  • Після вимкнення не відчиняйте дверцята ще 5 хвилин — дозвольте парі зробити свою справу.

  • Обережно вийміть миску і протріть внутрішні стінки мікрохвильовки губкою або ганчіркою. Бруд і жир будуть відходити без жодних зусиль.

Спосіб 2: потужна альтернатива з оцтом

Якщо під рукою не виявилося лимона, на допомогу прийде звичайний столовий оцет, який чудово розчиняє жир.

  1. Налийте в миску склянку води.

  2. Додайте 2 столові ложки оцту і розмішайте.

  3. Поставте розчин у мікрохвильовку та увімкніть на 3 хвилини на повну потужність, щоб він закипів.

  4. Залиште дверцята зачиненими на 5 хвилин після завершення роботи.

  5. Протріть усі поверхні — результат вас приємно здивує.

Нагадаємо, експертка з екоприбирання порадила простий та копійчаний спосіб оновити килим. За її словами, для видалення неприємних запахів та бруду потрібно ввечері рясно посипати килим звичайною харчовою содою, залишити її на ніч, а вранці ретельно пропилососити.

Сода діє як природний абсорбент, який вбирає в себе забруднення, повертаючи килиму свіжість без використання хімії та зусиль.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie