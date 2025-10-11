Більше жодного тертя: як почистити навіть найбруднішу мікрохвильовку

Мікрохвильовка / © Credits

Реклама

Повернути техніці ідеальний блиск можна за лічені хвилини за допомогою копійчаних засобів, які точно є на кожній кухні.

Про це пише Simply Recipes.

Брудна мікрохвильовка — це не лише неестетично, але й небезпечно. Залишки їжі та жиру можуть ставати середовищем для розмноження бактерій, а також спричиняти неприємний запах під час розігріву їжі. Регулярне чищення забезпечує гігієнічність та продовжує термін служби приладу.

Реклама

Спосіб 1: магія лимонної пари

Цей метод ідеально підходить для видалення бруду та надання приємного цитрусового аромату.

Візьміть скляну або керамічну миску, придатну для мікрохвильовки.

Налийте в неї склянку води.

Додайте сік половини лимона або просто покладіть у воду кілька скибочок.

Поставте миску в мікрохвильовку і увімкніть її на повну потужність на 3-5 хвилин, щоб вода закипіла і утворилася пара.

Після вимкнення не відчиняйте дверцята ще 5 хвилин — дозвольте парі зробити свою справу.

Обережно вийміть миску і протріть внутрішні стінки мікрохвильовки губкою або ганчіркою. Бруд і жир будуть відходити без жодних зусиль.

Спосіб 2: потужна альтернатива з оцтом

Якщо під рукою не виявилося лимона, на допомогу прийде звичайний столовий оцет, який чудово розчиняє жир.

Налийте в миску склянку води. Додайте 2 столові ложки оцту і розмішайте. Поставте розчин у мікрохвильовку та увімкніть на 3 хвилини на повну потужність, щоб він закипів. Залиште дверцята зачиненими на 5 хвилин після завершення роботи. Протріть усі поверхні — результат вас приємно здивує.

Нагадаємо, експертка з екоприбирання порадила простий та копійчаний спосіб оновити килим. За її словами, для видалення неприємних запахів та бруду потрібно ввечері рясно посипати килим звичайною харчовою содою, залишити її на ніч, а вранці ретельно пропилососити.

Сода діє як природний абсорбент, який вбирає в себе забруднення, повертаючи килиму свіжість без використання хімії та зусиль.