ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
2 хв

Більше жодного затхлого запаху: два ковпачки цих засобів — і пральна машина працює, ніби новенька

Якщо з пральної машинки почав тягнути неприємний запах, не поспішайте бігти в магазин по дорогі спеціальні засоби. Найчастіше, якщо проблема виникла не давно, а лише проявилася, її реально усунути всього за один цикл прання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому пральна машина смердить і що робити

Чому пральна машина смердить і що робити / © pexels.com

З настанням холодів ситуація погіршується: температура в квартирі знижується, повітря стає менш рухомим, вологість підвищується — і саме це створює ідеальні умови для появи затхлого запаху. Навіть увімкнене опалення не здатне відтворити той рівень вентиляції, який ми маємо в теплі місяці, коли відчинені вікна та постійний протяг дають техніці добре просохнути.

Особливо проблемною зона стає кухня або ванна кімната, де й так прохолодно. Волога накопичується в барабані, гумових ущільнювачах і трубках, не встигає випаровуватися та з часом починає “цвісти”. У цих місцях з’являється пліснява, а разом з нею — стійкий запах вогкості, який може переходити навіть на випрані речі.

Насправді “пахне” не вода, а продукти життєдіяльності бактерій і грибків. Тому боротися потрібно саме з ними. Господині давно знайшли простий спосіб, який чудово очищує машинку та нейтралізує джерело смороду.

Як швидко позбутися запаху з пральної машинки

Візьміть ковпачок від кондиціонера — він ідеально підходить як мірний стаканчик. Налийте туди один ковпачок оцту та один ковпачок перекису водню, вилийте суміш у відсік для порошку та запустіть прання на температурі не нижче ніж 60 °C.

Можна провести “порожній” цикл, але якщо хочеться, киньте всередину кілька старих рушників — так буде комфортніше психологічно. Оцет і перекис разом працюють як антисептичний та фунгіцидний комплекс: вони розчиняють наліт, пригнічують плісняву, бактерії та усувають накопичені відкладення, які й створюють сморід.

Після завершення прання залиште дверцята та порошковий відсік повністю відкритими — хай машинка добре просохне. Всього один такий цикл — і техніка повертає собі свіжість.

Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie