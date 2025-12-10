Чому пральна машина смердить і що робити / © pexels.com

З настанням холодів ситуація погіршується: температура в квартирі знижується, повітря стає менш рухомим, вологість підвищується — і саме це створює ідеальні умови для появи затхлого запаху. Навіть увімкнене опалення не здатне відтворити той рівень вентиляції, який ми маємо в теплі місяці, коли відчинені вікна та постійний протяг дають техніці добре просохнути.

Особливо проблемною зона стає кухня або ванна кімната, де й так прохолодно. Волога накопичується в барабані, гумових ущільнювачах і трубках, не встигає випаровуватися та з часом починає “цвісти”. У цих місцях з’являється пліснява, а разом з нею — стійкий запах вогкості, який може переходити навіть на випрані речі.

Насправді “пахне” не вода, а продукти життєдіяльності бактерій і грибків. Тому боротися потрібно саме з ними. Господині давно знайшли простий спосіб, який чудово очищує машинку та нейтралізує джерело смороду.

Як швидко позбутися запаху з пральної машинки

Візьміть ковпачок від кондиціонера — він ідеально підходить як мірний стаканчик. Налийте туди один ковпачок оцту та один ковпачок перекису водню, вилийте суміш у відсік для порошку та запустіть прання на температурі не нижче ніж 60 °C.

Можна провести “порожній” цикл, але якщо хочеться, киньте всередину кілька старих рушників — так буде комфортніше психологічно. Оцет і перекис разом працюють як антисептичний та фунгіцидний комплекс: вони розчиняють наліт, пригнічують плісняву, бактерії та усувають накопичені відкладення, які й створюють сморід.

Після завершення прання залиште дверцята та порошковий відсік повністю відкритими — хай машинка добре просохне. Всього один такий цикл — і техніка повертає собі свіжість.