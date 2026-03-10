Більше жодної сухої курки: секретний інгредієнт, який робить грудку ідеально соковитою

Як приготувати курячу грудку, щоб не була сухою / © Pixabay

Професійні кухарі давно розкрили секрет соковитої курки — і все, що вам потрібно, це натуральний йогурт.

Йогурт діє як делікатний маринад: його кисломолочні ферменти м’яко розм’якшують волокна м’яса, не руйнуючи структуру грудки. На відміну від лимона чи оцту, йогурт не робить курку кислою і не «варить» її завчасно, залишаючи філе ніжним та ароматним.

Експерти радять маринувати курячу грудку хоча б 30 хвилин. За цей час йогурт встигає проникнути у верхній шар м’яса та утримати вологу всередині, забезпечуючи соковитість при смаженні чи запіканні.

Під час приготування грудка залишається ніжною: йогурт утворює тонку захисну плівку, яка не дає витікати соку. Для яскравого смаку у маринад можна додати спеції — йогурт допомагає їх ароматам глибше проникати в м’ясо.

Важливо обирати натуральний йогурт без цукру та добавок. Солодкі варіанти можуть зіпсувати смак страви.

Маринад з йогуртом підходить не лише для смаження на сковороді, а й для запікання у духовці — куряча грудка виходить особливо ніжною. Навіть при високих температурах йогурт захищає м’ясо від пересушування, що робить його ідеальним для швидких рецептів.

Деякі господині використовують кефір, але він менш ефективний: йогурт густіший і краще зберігає вологу. Фахівці радять не залишати курку у маринаді надовго — достатньо кількох годин, інакше текстура стане занадто м’якою.

Йогуртовий маринад чудово підходить для дієтичної кухні: він не додає зайвих калорій і робить страву легкою та корисною. Багато тих, хто спробував цей метод, більше не повертаються до старих маринадів — різниця помітна вже з першого шматочка.

Завдяки натуральному йогурту навіть найсухіша куряча грудка перетворюється на соковите, ніжне філе. Це один із найпростіших і найефективніших кулінарних лайфгаків, який варто взяти на озброєння кожній господині.