Більше жодної води: як варити картоплю, щоб вона мала кремову текстуру та насичений смак

Як смачно приготувати картоплю / © pixabay.com

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Більшість господинь звикли варити картоплю у звичайній воді. Однак професійні кухарі дедалі частіше відмовляються від цього способу. Вони радять використовувати овочевий або кістковий бульйон, адже саме він надає картоплі більш насиченого смаку, приємного аромату та кремової текстури.

Чому не варто варити картоплю у звичайній воді

Звичайна вода практично не додає картоплі смаку. Навпаки, під час варіння частина крохмалю та ароматичних речовин переходить у відвар. Через це навіть якісна картопля може здаватися прісною.

Якщо ж замість води використовувати овочевий або кістковий бульйон, бульби поступово вбирають його аромат. У результаті картопля стає більш насиченою, соковитою та буквально тане в роті.

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Який бульйон обрати

Для легкої та універсальної страви найкраще підійде овочевий бульйон. Його можна приготувати з моркви, цибулі, селери, кореня петрушки та лаврового листа. Такий варіант чудово підкреслює природний смак картоплі.

Якщо ж потрібен більш виразний і насичений смак, варто вибирати кістковий бульйон. Він додає страві глибокого аромату та робить текстуру особливо кремовою. Саме цей спосіб часто використовують у ресторанах для приготування гарнірів.

Як правильно варити картоплю

Очищені або добре вимиті бульби потрібно покласти в каструлю й залити гарячим бульйоном так, щоб він лише злегка покривав картоплю. Не треба використовувати занадто багато рідини. Під час приготування частина бульйону випарується, а решта наситить картоплю смаком.

Варити слід на невеликому вогні під кришкою до м’якості. Наприкінці приготування можна дати картоплі постояти кілька хвилин у гарячому бульйоні, так вона стане ще ніжнішою.

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Які спеції зроблять страву ще смачнішою

Під час варіння до бульйону можна додати кілька зубчиків часнику, гілочку чебрецю або розмарину, лавровий лист, кілька горошин чорного перцю чи свіжий кріп. Усі ці інгредієнти поступово віддадуть свій аромат картоплі, зробивши її значно смачнішою без складних кулінарних прийомів.

З чим подавати таку картоплю

Після приготування достатньо додати невеликий шматочок вершкового масла або трохи сметани, посипати свіжою зеленню чи зеленою цибулею. Така картопля стане чудовим гарніром до м’яса, риби, грибів або овочевих страв.

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