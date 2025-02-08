Більшість городників неправильно вибирають насіння: запам'ятайте правило трьох "П"

Багато дачників припускаються помилок під час вибору насіння. Щоб отримати дружні сходи та гарний урожай, варто дотримуватися правила трьох "П".

Правило №1: "Подумай"

Не варто купувати насіння імпульсивно, орієнтуючись лише на яскраву упаковку чи поради знайомих. Якщо ви вибираєте насіння за принципом "усі купують – і я теж", є ризик натрапити на неякісний матеріал.

Рослина, зображена на пакеті, може не підходити для вашого клімату або потребувати складного догляду. Найкраще заздалегідь скласти перелік необхідного насіння. Важливо не просто захотіти виростити огірки чи помідори, а розуміти, які саме сорти вам потрібні, щоб не розгубитися серед великого вибору.

Правило №2: "Подивись"

Перед тим як купити насіння для висівання 2025 року, уважно розгляньте упаковку та ознайомтеся з характеристиками посівного матеріалу.

Виробники вказують на пакуванні багато важливої інформації: назву сорту або гібриду, оптимальні умови вирощування, терміни посадки, а також контакти компанії-виробника.

На упаковці можна знайти й інші корисні дані:

кількість насіння в пачці;

рівень схожості;

детальний опис сорту чи гібриду;

рік збору насіння;

попередження та рекомендації щодо вирощування.

Ця інформація допомагає уникнути покупки неякісного посівного матеріалу. Адже, якщо насіння погане, витрачені гроші не окупляться хорошим урожаєм.

Правило №3: "Помацай"

Щоб оцінити якість насіння, варто провести тактильну перевірку. Обережно стисніть упаковку: зернятка мають бути цілі, без тріщин чи інших пошкоджень. Якщо пакування прозоре, уважно огляньте насіння – на ньому не повинно бути слідів плісняви чи інших дефектів.

Особливу увагу варто приділити упаковці – вона має бути цілою, без слідів вологи чи механічних пошкоджень.

Важливо також, щоб вибраний сорт або гібрид насіння підходив для кліматичних умов вашого регіону.

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