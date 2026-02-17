Більшість господинь робить це неправильно: як насправді треба мити дерев’яні ложки й лопатки

Кухонний інвентар / © Credits

Дерев’яні ложки є в арсеналі кожної господині. Вони виготовлені з натурального матеріалу і, що дуже важливо, не дряпають посуд. Втім, мало хто знає, як правильно доглядати за ними, щоб цей кухонний інвентар залишався безпечним та довго служив.

Як правильно мити дерев’яні ложки й лопатки, повідомляє видання kobieta.interia.pl.

Дерев’яне кухонне начиння цінується з багатьох причин: воно не дряпає поверхні сковорідок і каструль, а також не містить токсичного пластику та шкідливих сполук. Такий інвентар повністю безпечний і не становить загрози для здоров’я, але за умови належного догляду.

Як мити дерев’яне кухонне начиння

Багато господинь миють дерев’яні ложки й лопатки за допомогою мийного засобу та ополіскують під проточною водою. Дерево хоча й має антибактеріальні властивості, проте може бути розсадником бактерій. Важливо не лише ретельно мити його, а й дезінфікувати.

Ефективна дезінфекція дерев’яних ложок, лопаток та ополоників — це кип’ятіння, адже за таких умов видаляються старий жир і бактерії.

Просто помістіть їх до каструлі з водою та кип’ятіть кілька хвилин. Потім їх треба вийняти і висушити. Після цього нанесіть кокосову олію. Вона зволожує та герметизує деревину, а отже, запобігає розтріскуванню і появі неприємних запахів.

Варто зауважити, що дерев’яні ложки, обробні дошки та посуд з дерев’яними елементами не можна мити в посудомийній машині. Високі температури, волога й сильні мийні засоби можуть призвести до набухання, деформації, розтріскування та втрати властивостей цього матеріалу.

Крім того, деревина поглинає хімічні мийні засоби в посудомийній машині, які потім можуть потрапляти в їжу.

Нагадаємо, ми писали про те, чому німецькі господині ніколи не ополіскують посуд від мийного засобу.