Більшість готує неправильно: як смажити молоду картоплю, щоб вона була м’якою всередині та хрусткою зовні

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Молода картопля — один із головних овочів літнього сезону. Її цінують за ніжний смак, тонку шкірку та делікатну текстуру. Проте багато господинь стикаються з проблемою: під час смаження вона або розвалюється, або залишається сирою всередині, тоді як зовні вже починає горіти.

Щоб отримати ідеальну страву, важливо враховувати особливості цього овочу та дотримуватися кількох перевірених кулінарних принципів. Їх ми зібрали у матеріалі ТСН.ua.

Чому молода картопля поводиться інакше під час смаження

Молода картопля суттєво відрізняється від зрілої. Вона містить більше вологи та менше крохмалю. Саме через це її м’якуш має ніжну структуру, але водночас складніше утворює хрустку скоринку.

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Експерти зазначають, що картопля з високим вмістом вологи потребує особливого підходу до термічної обробки. Якщо одразу викласти її на надто гарячу сковорідку, зовнішній шар швидко зарум’яниться, тоді як середина не встигне приготуватися. Саме тому головне завдання під час смаження молодої картоплі — забезпечити рівномірне прогрівання бульб.

Підготовка картоплі перед смаженням

Перший секрет успіху починається ще до того, як картопля потрапить на сковорідку.

Овочі достатньо ретельно помити щіткою під проточною водою. Тонку шкірку очищати не потрібно — вона містить чимало корисних речовин і після обсмажування стає особливо смачною. Якщо бульби великі, їх варто розрізати навпіл або на четвертинки. Дрібну картоплю можна смажити цілою.

Після миття картоплю бажано добре обсушити паперовими рушниками. Надлишок вологи заважає утворенню рум’яної скоринки та сприяє тушкуванню замість смаження. Цей принцип кулінари вважають одним із найважливіших для будь-яких смажених картопляних страв.

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Чи потрібно попередньо відварювати молоду картоплю

Професійні кухарі часто використовують метод подвійного приготування. Спочатку картоплю коротко відварюють або бланшують, а потім обсмажують до золотистого кольору.

Попереднє відварювання дозволяє рівномірно приготувати середину бульби та значно зменшує ризик отримати підгорілу скоринку і сирий центр. Для молодої картоплі достатньо 5–7 хвилин варіння після закипання води. Вона не повинна бути повністю готовою. Після цього воду зливають, а картоплю залишають на кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога.

Саме цей крок допомагає отримати ніжну текстуру всередині та красиву рум’яну поверхню після обсмажування.

Яку сковорідку обрати

Для смаження молодої картоплі найкраще підходить товстодонна сковорідка — чавунна або якісна сталева. Такий посуд рівномірно розподіляє тепло і не допускає різких перепадів температури. Завдяки цьому овочі готуються поступово і не пригорає.

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Перед приготуванням картоплі сковорідку необхідно добре розігріти. Кулінарні експерти наголошують: продукт повинен контактувати з гарячою поверхнею від самого початку, інакше він почне вбирати олію та стане надто м’яким.

На якому вогні смажити молоду картоплю

Одна з найпоширеніших помилок — використання максимального нагріву. Для молодої картоплі оптимальним є середній вогонь. Він дозволяє волозі поступово випаровуватися, а м’якушу — рівномірно прогріватися.

Після викладання картоплі на сковорідку не потрібно одразу починати її перемішувати. Фахівці радять залишити шматочки у спокої на кілька хвилин, щоб утворилася золотиста скоринка. Лише після цього картоплю можна акуратно перевертати. Часте помішування руйнує скоринку та робить страву менш апетитною.

Коли солити картоплю

Сіль витягує вологу з продуктів. Якщо посолити картоплю на самому початку смаження, вона почне активно виділяти сік і фактично тушкуватиметься.

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Тому досвідчені кухарі рекомендують солити молоду картоплю за 5–7 хвилин до готовності або вже наприкінці приготування. Так вона залишиться рум’яною та збереже приємну текстуру.

Які спеції найкраще поєднуються з молодою картоплею

Ніжний смак молодої картоплі не потребує великої кількості спецій.

Найкраще пасують:

свіжий кріп;

зелена цибуля;

петрушка;

часник;

чорний перець;

розмарин;

чебрець.

Часник бажано додавати наприкінці смаження. Якщо зробити це раніше, він може підгоріти й надати страві гіркоти.

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Головні помилки під час смаження молодої картоплі

Навіть якісні продукти не гарантують успіху, якщо припуститися поширених помилок:

викладати на сковорідку занадто багато картоплі;

смажити на слабко розігрітій поверхні;

часто перемішувати;

накривати кришкою під час приготування;

використовувати занадто сильний вогонь;

солити на початку смаження.

Усі ці дії заважають випаровуванню вологи та утворенню золотистої скоринки.

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