- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 3 хв
Більшість людей робить це в ліфті щодня: небезпечні помилки, які можуть коштувати здоров’я
Ліфт у багатоквартирному будинку — звична річ, без якої складно уявити щоденне життя. Ми користуємося ним по кілька разів на день і майже ніколи не замислюємося про правила безпеки в ліфті.
Проте варто пам’ятати: ліфт — це складний механізм і фактично вертикальний транспорт, який потребує такого ж обережного поводження, як автомобіль чи інший технічний засіб.
Нехтування простими правилами може призвести до неприємних і навіть небезпечних ситуацій. Розглянемо найпоширеніші помилки під час користування ліфтом, яких варто уникати.
Небезпечні помилки в ліфті: неправильне перевезення дітей і тварин
У мережі нерідко з’являються тривожні відео: людина заходить у кабіну, двері автоматично зачиняються, а собака на повідку залишається зовні. Подібні випадки стаються через неуважність і нехтування базовими правилами.
Як правильно користуватися ліфтом із тваринами
Невеликих собак і котів краще брати на руки під час поїздки.
Великого собаку заводьте до кабіни, тримаючи його за нашийник, а не лише за повідок.
У сучасних ліфтах встановлені спеціальні датчики, які не дозволяють дверям зачинятися, якщо на їхньому шляху є перешкода. Проте тонкий повідець система може не розпізнати, тому ризикувати не варто.
Правила безпеки в ліфті для батьків із дітьми
Із дітьми діють подібні рекомендації:
малюків краще тримати на руках;
якщо ви заходите в ліфт із дитячим візком, спершу зайдіть самі, а потім обережно завезіть візок;
під час виходу дійте навпаки — спочатку вивезіть візок, а вже потім виходьте самі.
Ці прості дії допомагають уникнути небезпечних ситуацій.
Перевантаження ліфта
У більшості сучасних багатоповерхівок працюють пасажирський і вантажний ліфти. Кожен із них має чітко визначене обмеження ваги, яке зазначене в кабіні.
Це не формальність, а технічно розрахована норма навантаження.
Як уникнути перевантаження
завжди звертайте увагу на максимально допустиму вагу;
не намагайтеся перевищити цей показник.
У багатьох ліфтах під час перевантаження лунає звуковий сигнал, а кабіна просто не починає рух, доки частину вантажу не приберуть.
Деякі люди намагаються обійти систему або продовжують навантажувати кабіну понад норму. У результаті механізм швидше зношується, а іноді й повністю виходить з ладу.
Набагато безпечніше зробити кілька поїздок, ніж ризикувати власною безпекою та справністю обладнання.
Втручання в роботу ліфта
Ще одна дуже поширена звичка — притримувати двері руками або ногою, щоб вони не зачинилися.
У цей момент ліфт уже отримує сигнал рухатися, але двері не можуть закритися. Система може сприйняти це як несправність, і кабіна просто зупиниться до прибуття технічного спеціаліста.
Як правильно діяти:
використовуйте кнопку відкриття дверей;
якщо такої кнопки немає — натисніть кнопку скасування або стоп.
Категорично не можна самостійно намагатися відчинити двері, якщо ліфт застряг.
Пасажир не може знати:
на якому рівні перебуває кабіна;
як вона розташована в шахті;
чи безпечно відкривати двері в конкретний момент.
Найкраще рішення — зв’язатися з диспетчером через кнопку зв’язку в кабіні та дочекатися допомоги.
Що робити, якщо застряг у ліфті
Сучасні ліфти обладнані:
освітленням,
вентиляцією,
системою екстреного зв’язку.
Тому панікувати не потрібно. Аварійні служби зазвичай реагують доволі швидко.
Правила безпечної поведінки в ліфті
Дотримання елементарних рекомендацій робить користування ліфтом безпечним для всіх мешканців будинку.
Іноді достатньо лише трохи уважності та поваги до техніки, щоб уникнути небезпечних ситуацій у ліфті та зберегти власну безпеку.