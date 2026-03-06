ТСН у соціальних мережах

Більшість людей робить це в ліфті щодня: небезпечні помилки, які можуть коштувати здоров’я

Ліфт у багатоквартирному будинку — звична річ, без якої складно уявити щоденне життя. Ми користуємося ним по кілька разів на день і майже ніколи не замислюємося про правила безпеки в ліфті.

Небезпечні помилки в ліфті

Небезпечні помилки в ліфті / © pexels.com

Проте варто пам’ятати: ліфт — це складний механізм і фактично вертикальний транспорт, який потребує такого ж обережного поводження, як автомобіль чи інший технічний засіб.

Нехтування простими правилами може призвести до неприємних і навіть небезпечних ситуацій. Розглянемо найпоширеніші помилки під час користування ліфтом, яких варто уникати.

Небезпечні помилки в ліфті: неправильне перевезення дітей і тварин

У мережі нерідко з’являються тривожні відео: людина заходить у кабіну, двері автоматично зачиняються, а собака на повідку залишається зовні. Подібні випадки стаються через неуважність і нехтування базовими правилами.

Як правильно користуватися ліфтом із тваринами

  1. Невеликих собак і котів краще брати на руки під час поїздки.

  2. Великого собаку заводьте до кабіни, тримаючи його за нашийник, а не лише за повідок.

У сучасних ліфтах встановлені спеціальні датчики, які не дозволяють дверям зачинятися, якщо на їхньому шляху є перешкода. Проте тонкий повідець система може не розпізнати, тому ризикувати не варто.

Правила безпеки в ліфті для батьків із дітьми

Із дітьми діють подібні рекомендації:

  • малюків краще тримати на руках;

  • якщо ви заходите в ліфт із дитячим візком, спершу зайдіть самі, а потім обережно завезіть візок;

  • під час виходу дійте навпаки — спочатку вивезіть візок, а вже потім виходьте самі.

Ці прості дії допомагають уникнути небезпечних ситуацій.

Перевантаження ліфта

У більшості сучасних багатоповерхівок працюють пасажирський і вантажний ліфти. Кожен із них має чітко визначене обмеження ваги, яке зазначене в кабіні.

Це не формальність, а технічно розрахована норма навантаження.

Як уникнути перевантаження

  • завжди звертайте увагу на максимально допустиму вагу;

  • не намагайтеся перевищити цей показник.

У багатьох ліфтах під час перевантаження лунає звуковий сигнал, а кабіна просто не починає рух, доки частину вантажу не приберуть.

Деякі люди намагаються обійти систему або продовжують навантажувати кабіну понад норму. У результаті механізм швидше зношується, а іноді й повністю виходить з ладу.

Набагато безпечніше зробити кілька поїздок, ніж ризикувати власною безпекою та справністю обладнання.

Втручання в роботу ліфта

Ще одна дуже поширена звичка — притримувати двері руками або ногою, щоб вони не зачинилися.

У цей момент ліфт уже отримує сигнал рухатися, але двері не можуть закритися. Система може сприйняти це як несправність, і кабіна просто зупиниться до прибуття технічного спеціаліста.

Як правильно діяти:

  • використовуйте кнопку відкриття дверей;

  • якщо такої кнопки немає — натисніть кнопку скасування або стоп.

Категорично не можна самостійно намагатися відчинити двері, якщо ліфт застряг.

Пасажир не може знати:

  • на якому рівні перебуває кабіна;

  • як вона розташована в шахті;

  • чи безпечно відкривати двері в конкретний момент.

Найкраще рішення — зв’язатися з диспетчером через кнопку зв’язку в кабіні та дочекатися допомоги.

Що робити, якщо застряг у ліфті

Сучасні ліфти обладнані:

  • освітленням,

  • вентиляцією,

  • системою екстреного зв’язку.

Тому панікувати не потрібно. Аварійні служби зазвичай реагують доволі швидко.

Правила безпечної поведінки в ліфті

Дотримання елементарних рекомендацій робить користування ліфтом безпечним для всіх мешканців будинку.

Іноді достатньо лише трохи уважності та поваги до техніки, щоб уникнути небезпечних ситуацій у ліфті та зберегти власну безпеку.

