Більшість людей їсть часник неправильно: як вживати, щоб користь була максимальною

Проста хитрість здатна в рази підсилити цілющі властивості звичайного часнику.

Як правильно їсти часник для здоров'я

Як правильно їсти часник для здоров’я / © pexels.com

Перед тим як додавати його до страв або вживати, часник потрібно розчавити та залишити на 10 хвилин. За цей час формується аліцин — активна речовина, яка покращує роботу серцево-судинної системи та зміцнює імунітет.

Подрібнення або роздавлювання часнику перед вживанням активує утворення важливого сполучення — аліцину. Він виникає в результаті хімічної реакції, що відбувається при пошкодженні клітин часнику. Фермент аліназа, який міститься всередині клітин, реагує з іншим компонентом — алініном, утворюючи аліцин.

Саме аліцин надає часнику його характерного смаку та запаху, а також відповідає за більшість його корисних властивостей: антибактеріальні, противірусні, антипаразитарні ефекти та підтримку серцево-судинної системи.

Чому варто зачекати після подрібнення часнику

Коли ви розчавлюєте або дрібно ріжете часник, запускається хімічний процес утворення аліцину. Якщо одразу ж піддавати його тепловій обробці, цей процес зупиняється, і велика частина цінної речовини просто губиться.

Зачекайте принаймні 10 хвилин після подрібнення, щоб аліцин встиг утворитися в максимальній кількості, і лише потім додавайте часник до страв або споживайте його сирим.

Таким чином, проста дія — подрібнення і невелика пауза — гарантує вам отримання максимальної користі від часнику.

