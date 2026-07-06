Більшість навіть не здогадується: ці популярні українські жіночі імена мають іноземне походження

Яке значення українських жіночих імен / © www.freepik.com/free-photo

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Багато українців переконані, що найпоширеніші жіночі імена, які ми чуємо щодня, мають українське коріння. Насправді ж чимало з них прийшли до нас із Давньої Греції, Риму, Ізраїлю та інших країн ще багато століть тому. Згодом ці імена настільки прижилися в українській культурі, що стали невіддільною частиною нашої історії, традицій та сімейних звичаїв.

Мовознавці пояснюють, що після прийняття християнства на українських землях почали активно використовувати біблійні та церковні імена. Вони поступово змінювали вимову, набували українських форм і передавалися з покоління в покоління. Саме тому сьогодні вони сприймаються як рідні, хоча їхня історія почалася далеко за межами України.

Які популярні українські жіночі імена мають іноземне походження

Олена. Одним із найпоширеніших жіночих імен є Олена. Воно має давньогрецьке походження і походить від імені Helene. Найчастіше його перекладають як «світла», «сяюча» або «сонячна». У багатьох культурах це ім’я асоціюється з красою, доброзичливістю та внутрішнім світлом. Марія. Не менш популярним іменем залишається Марія. Це ім’я прийшло з давньоєврейської мови. Його значення трактують по-різному: «кохана», «бажана», «пані» або «та, що дарує надію». Уже багато століть Марія входить до переліку найпоширеніших жіночих імен не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Ганна також має давньоєврейське походження. Воно перекладається як «милість», «благодать» або «ласка». Попри свою старовинність, це ім’я й досі не втрачає популярності серед молодих батьків. Наталія. Добре знайоме українцям ім’я Наталія бере початок із латинської мови. Воно походить від слова «natalis», що означає «народження» або «різдвяний день». Саме тому це ім’я часто пов’язують із новим життям, сімейним теплом і щастям. Катерина. Ще одне дуже популярне ім’я — Катерина. Його батьківщиною є Давня Греція. Найвідоміше значення цього імені — «чиста» або «непорочна». В українській традиції Катерин часто вважають мудрими, сильними та благородними жінками. Софія. Справжнім рекордсменом останніх років є ім’я Софія, яке також має грецьке походження. У перекладі воно означає «мудрість». Саме тому це ім’я вже багато поколінь символізує розум, врівноваженість та здатність приймати правильні рішення. Ірина походить від давньогрецького слова eirene, яке означає «мир» і «спокій». Воно асоціюється з гармонією, доброзичливістю та душевною рівновагою. Вікторія. Популярне ім’я Вікторія прийшло з латинської мови. Його значення надзвичайно символічне — «перемога». Саме тому воно стало одним із найулюбленіших у багатьох країнах світу. Юлія також має латинське походження і пов’язане зі знаменитим родом Юліїв у Давньому Римі. Найчастіше його трактують як «молода» або «належна до роду Юліїв». Тетяна. Не менш цікавою є історія імені Тетяна, яке походить від латинського імені Tatianus. Його значення пов’язують із поняттями порядку, організованості та відповідальності.

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