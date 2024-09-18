Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці

Треба вміти читати етикетки, щоб не зіпсувати одяг під час прання.
Більшість символів на етикетці одягу — досить очевидні, проте деякі з них викликають здивування та збивають з пантелику. Проте для всіх позначень є роз’яснення.
Про це пише Express.co.uk.
Що означає трикутник на етикетці
Білий трикутник на етикетках може мати чотири форми: порожній трикутник, трикутник з хрестом і трикутник з двома діагональними лініями. Також може бути трикутник з літерою CL всередині та хрестом наскрізь.
Однак, усі форми трикутників мають одну спільну рису, оскільки усі вони пов'язані з відбілювачем.
Якщо трикутник порожній, це означає, що ви можете відбілювати одяг, але якщо через нього проходить хрест, це означає, що його не можна відбілювати.
Трикутник з двома діагональними лініями або CL всередині, а також хрестик, що перетинає обидві лінії, означає, що ви не повинні використовувати хлорний відбілювач.
Що означає хрестик на етикетці
Цей поширений символ з'являється на всіх видах інших символів і означає "ні".
Наприклад, якщо X з'являється над відром – це означає, що не можна класти річ у пральну машину.
Якщо він стоїть над дивним символом, схожим на цукерку, це означає, що не можна віджимати одяг, а якщо він стоїть над квадратом з колом всередині, що символізує сушарку – не можна класти річ у сушарку.
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