Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці

Треба вміти читати етикетки, щоб не зіпсувати одяг під час прання.

Більшість символів на етикетці одягу — досить очевидні, проте деякі з них викликають здивування та збивають з пантелику. Проте для всіх позначень є роз’яснення.

Про це пише Express.co.uk.

Що означає трикутник на етикетці

Білий трикутник на етикетках може мати чотири форми: порожній трикутник, трикутник з хрестом і трикутник з двома діагональними лініями. Також може бути трикутник з літерою CL всередині та хрестом наскрізь.

Однак, усі форми трикутників мають одну спільну рису, оскільки усі вони пов'язані з відбілювачем.

Якщо трикутник порожній, це означає, що ви можете відбілювати одяг, але якщо через нього проходить хрест, це означає, що його не можна відбілювати.

Що означає символ трикутника на етикетці одягу / колаж: Главред

Трикутник з двома діагональними лініями або CL всередині, а також хрестик, що перетинає обидві лінії, означає, що ви не повинні використовувати хлорний відбілювач.

Що означає хрестик на етикетці

Цей поширений символ з'являється на всіх видах інших символів і означає "ні".

Наприклад, якщо X з'являється над відром – це означає, що не можна класти річ у пральну машину.

Якщо він стоїть над дивним символом, схожим на цукерку, це означає, що не можна віджимати одяг, а якщо він стоїть над квадратом з колом всередині, що символізує сушарку – не можна класти річ у сушарку.

Новий закон про маркування змусить виробників виділяти на етикетках небезпечні компоненти

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