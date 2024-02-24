Більшість прибирає це під час приготування супу, але так робити не варто: про що йдеться

Виявляється, коли ми варимо суп на м'ясі, не варто знімати білу пінку, що утворюється під час цього процесу. Більшість людей робить це, навіть не усвідомлюючи. Але, як стверджують на порталі Pysznosci.pl, через це суп втрачає не лише частину свого смаку, але й деякі поживні речовини.

Така пінка з супу, який кипить, насправді є дуже корисним компонентом.

Насамперед, тому, що суп з накипом від м'яса матиме набагато глибший смак та сильніший аромат. А це, погодьтесь, досить важливо, коли ми говоримо про одну з найважливіших страв в раціоні кожної людини.

А ще завдяки такій пінці покращується й харчова цінність супу. Зокрема, в ньому залишається бішьше такого цінного для нашого організма колагену. Ця речовина позитивно впливає на стан шкіри, покращує здоров'я кісток і суглобів.

Не варто забувати і про желатин, який також міститься саме в пінці і відіграє важливу роль у приготуванні супу. Крім того, що він важливий для здоров'я суглобів, желатин ще й допомагає досягти ідеальної консистенції супу.

Ну і насамкінець, пінка на поверхні першої страви робить бульйон ситнішим. А це також дуже важливо.

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