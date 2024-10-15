Більшість робить це неправильно: як використовувати кондиціонер для білизни в пральній машині

Кондиціонер для білизни — це один з тих засобів для прання, про які часто забувають. Більше того, якщо використовувати його неправильно, то можна навіть зіпсувати речі.

Решель Баланзат, засновниця послуги пральні JULIETTE та експертка з прання, пояснює, що з самої назви кондиціонер (пом'якшувач) для білизни можна зрозуміти, для чого використовують цей засіб. З ним ваш вовняний светр стане більш м'яким, а кухонні рушники приємнішими на дотик.

Однак, каже вона, кондиціоне потрібно додавати не щоразу під час прання. Справа в тому, що цей продукт покриває білизну тонким шаром, щоб зробити матеріал більш еластичним. А це може зробити деякий одяг неприємно масним. Більше того, слід додавати правильну кількість кондиціонеру, щоб він, в парі з іншими засобами для прання, працював саме так, як вам потрібно.

Коли використовуємо кондиціонер для білизни

Експерти не рекомендують використовувати кондиціонер для білизни, якщо ви очищаєте речі, що вбирають піт, мають водовідштовхуючі або вогнестійкі властивості. Це пов'язано з тим, що хімічне покриття буде блокувати правильну роботу волокон. Тому кондиціонер зайвий, якщо ви перете рушники чи ганчірки з мікрофібри.

А ще цей засіб не слід використовувати для речей з еластану, тому що він руйнуватиме здатність матеріалу відводити вологу і розтягуватися.

Найкраще кондиціонер працює з волокнами, які можуть пошкодитися під час звичайного циклу прання, особливо з натуральними тканинами. Наприклад, бавовна чи льон поглинають багато води, через що можуть зіпсуватися в машинці. Тому під час прання таких делікатних тканин як бавовна, завжди обирайте спеціальний кондиціонер.

Скільки кондиціонеру використовувати

Оскільки цей засіб змащує і кондиціонує волокна тканин, то потрібно додавати кількість, що буде пропорційною об'єму речей. Тому завжди дозуйте кондиціонер в залежності від розміру завантаження. Більшість виробників додають мірний ковпачок з відповідними позначками, які допоможуть розібратися з продуктом.

Як правильно використовувати кондиціонер для білизни в пральній машині

Дуже важливо додавати кондиціонер на правильний стадії циклу прання, щоб уникнути його вимивання з тканини. Експерти рекомендують заливати цей засіб вже під час циклу полоскання.

Дуже важливо, щоб він не додавався разом з мийним засобом, інакше його ефект буде зіпсовано.

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