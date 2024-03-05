Більшість робить саме так: ця часта помилка в сушінні волосся зіпсує вкладання зачіски

Виявляється, щоб зробити довговічне вкладання зачіски, потрібно не лише користуватися правилами висушування волосся, але й робити це в правильному місці. На жаль, більшість українців цим нехтують.

Мало хто може похвалитися тим, що зачіска красиво "лягає" відразу після миття голови. Навіть якщо спробувати популярну сьогодні методику "розумної стрижки", яка полягає в тому, що волосся залишається об'ємним, без додаткових засобів та інструментів для вкладання не обійтися. Як мінімум під рукою повинен бути фен.

Стилісти стверджують, як би не демонізували використання фену в Мережі, саме завдяки спрямованому теплому потоку повітря можна отримати блискучі і здорові локони. Завдяки ньому кутикули волосків швидше закриваються, а це мінімізує зайві пошкодження і деформацію. Саме завдяки фену волосся стає слухнянішим та об'ємнішим. Але, якщо ви сушите його у ванній кімнаті, такого ефекту точно не зможете помітити. Адже його просто немає.

Справа в тому, що вологе приміщення ванної кімнати зовсім не підходить для сушіння волосся. Особливо, якщо ви робите це відразу після того, як прийняли душ і ще не провітрили в кімнаті.

Через підвищену вологість сушіння волосся уповільнюється. Це також негативно впливає на те, який саме зачіска має вигляд: волога з повітря осідає на локони, вони її вбирають і втрачають і без того нестійкий природний об'єм.

Звичайно, у ванній сушити волосся дуже зручно. У багатьох тут розташоване дзеркало і розетка поряд з ним. Але, якщо ви хочете, щоб ваша зачіска добре трималася і мала об'єм, краще вийти до іншої кімнати або увімкнути витяжку, відкрити навстіж двері, щоб волога вивітрилася і повітря у приміщенні стало таким же сухим, як і в інших частинах квартири.

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