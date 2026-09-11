Більшість робить це: 6 речей, які не варто класти у валізу перед польотом

Багаж / фото ілюстративне / © Credits

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Правильно спакована ручна поклажа дозволяє зберегти вільний простір і забезпечує зручність під час перельоту. Чимало звичних предметів стають зайвим тягарем або створюють труднощі під час огляду в аеропорту через свої габарити та непрактичність.

Фахівчиня з авіаперельотів та лайф-коуч Аура Е. Мартінес рекомендує відмовитися від громіздких речей на користь компактних і універсальних замінників, пише видання Real Simple. Це насамперед стосується гардеробу, зарядних пристроїв, доглядових засобів та дрібниць, які необхідні під час перебування на борту.

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Не пакуйте громіздкі светри

Теплими речами краще не нехтувати, оскільки в терміналах аеропорту та салоні літака часто буває прохолодно. Проте товсті светри чи масивні худі займають чимало місця у сумці та можуть створити незручності, коли ви намагаєтеся їх зняти у пасажирському кріслі.

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Мартінес радить обирати натомість легку толстовку на блискавці.Вона не займає багато місця, її легко накинути поверх футболки чи швидко зняти, не відчуваючи жодних незручностей під час перельоту.

Відмовтеся від кількох зарядних пристроїв

Брати із собою окремий блок живлення та шнур під кожен девайс — не найкраща ідея. Купа дротів постійно плутається, створює хаос у сумці та займає надто багато вільного місця.

Набагато зручніше взяти один універсальний зарядний пристрій із вбудованими кабелями. Він дає змогу заживлювати кілька гаджетів одночасно й виручить під час довгих пересадок, затримок рейсів чи тривалих переїздів.

Косметика стандартного розміру

Замість повнорозміної косметики краще обирати компактні для подорожей. Великі флакони з кремами чи лосьйонами відбирають місце в сумці та нерідко викликають зайві запитання під час проходження контролю безпеки. Набагато практичніше брати із собою засоби у маленьких дорожніх упаковках.

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Невеликий зволожувальний крем і бальзам для губ допоможуть захистити шкіру від пересушування в салоні літака. Оскільки повітря під час перельоту дуже сухе, такі дрібнички варто тримати в легкодоступному місці.

Громіздкі аксесуари для комфорту

Великі надувні чи тканинні подушки та інші об’ємні аксесуари можуть швидко заповнити увесь простір у сумці. Якщо для вас важливий комфорт у дорозі, краще обирати товари, які після використання легко згортаються або складаються до мінімальних розмірів.

Чудовою альтернативою масивній подушці стане надувна модель, яка в здутому вигляді не займе багато місця. Також зручним варіантом є складана подушка-сидіння з піни з ефектом пам’яті: її можна скласти навпіл і зафіксувати багажним ременем зовні сумки, звільнивши простір усередині ручної поклажі.

Великі пляшки для води

Під час подорожі велика багаторазова пляшка може займати чимало місця, а надто, коли вона порожня. Зручнішою альтернативою стане складна пляшка для води.

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Її можна взяти із собою через контроль безпеки, а вже після нього наповнити водою. Особливо практичними є силіконові пляшки: коли рідина закінчується, їх можна просто згорнути до мінімального розміру й сховати у кишеню чи невелику сумку.

Звичайні шкарпетки варто замінити на компресійні

Лайф-коуч Мартінес для тривалих авіаперельотів радить замінити звичайні шкарпетки на компресійні. За її словами, вони можуть підтримувати кровообіг у ногах та зменшувати відчуття дискомфорту, яке може виникнути через багатогодинне сидіння.

Отже, головний принцип пакування ручної поклажі — це практичність, а не кількість взятих речей. Легкий одяг, один універсальний павербанк, мініверсії косметики, компактні складні аксесуари, силіконова пляшка та компресійні шкарпетки допоможуть заощадити простір у сумці й зробити будь-який переліт значно приємнішим.

Зауважимо, запізнення на реєстрацію багажу та старі бирки на валізах, які заплутують автоматичні системи сортування, найчастіше призводять до затримки багажу в аеропортах.

Також метод «Судоку» дозволяє вмістити в ручну поклажу розміром 40×30×20 см до дев’яти речей, з яких можна скласти 20 варіантів одягу. Формула включає три види верхів, три види низів і три предмети для багатошарового образу.

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