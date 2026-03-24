Більшість робить це неправильно: дізнайтеся ідеальну частоту та режим прання для кожної тканини постільної білизни

Неправильна температура чи невдалий режим прання можуть швидко «зіпсувати» тканину: вона сідає, втрачає форму та тьмяніє.

Як прати постіль за матеріалом

Бавовна. Температура — 40–60°С, стандартний режим. Цикл з полосканням триває близько 1,5–2 годин. Льон. Також 40–60°С, але краще обрати делікатний режим, щоб тканина не деформувалася. Тривалість — 1,5–2 години. Шовк. Прохолодна вода до 30°С і тільки делікатний або ручний режим 1–1,5 години. Використовуйте спеціальні засоби для шовку, щоб не пошкодити ніжні волокна. Сатин. Прання при 40–60°С на делікатному режимі, цикл — 1,5–2 години. Фланель. 30–40°С, щадний режим 1,5–2 години, щоб уникнути ковтунців. Поліестер і мікрофібра. 30–40°С, делікатний режим, 1–1,5 години. Щоб тканина залишалася м’якою, додавайте кондиціонер.

Щоб не помилятися, звертайте увагу на ярлики виробника і складіть невелику пам’ятку — на телефоні або в блокноті. Це допоможе зберегти білизну довше й уникнути зайвих витрат.

Як часто прати постіль та текстиль

Фахівці наголошують: навіть якщо постіль здається чистою, вона накопичує піт, жир, пил та бактерії.

Простирадла та наволочки — раз на тиждень.

Підковдри — раз на 2–4 тижні (частіше, якщо без верхнього простирадла).

Подушки (бавовняні, пухові) — кожні 3–6 місяців; пінні — лише точкове чищення. Міняти подушки бажано раз на два роки.

Банні рушники — раз на тиждень (можна після 3–5 використань).

Рушники для рук — кожні 2–3 дні.

Килимки для ванни — раз на тиждень.

Халати — раз на місяць.

Кухонні ганчірки — щодня.

Еко-сумки — за потреби.

Пледи — приблизно раз на місяць.

Не перевантажуйте пральну машину і не пересипайте порошок — його залишки можуть затримувати запахи. Завжди дотримуйтеся інструкцій на етикетці.

Білий одяг: основні помилки

Біла білизна швидко тьмяніє та жовтіє, якщо її прати неправильно.

Не змішуйте з кольоровими речами, навіть у холодній воді — тканини можуть линяти.

Тепла вода очищає ефективніше; використовуйте спеціальні порошки або гелі для білого.

Сушіть на свіжому повітрі або в сушарці на низькій температурі.

Якщо звичайного прання недостатньо, можна додати трохи відбілювача — приблизно 1/3 склянки.

Дотримуючись цих правил, ваша постіль буде чистою, м’якою і яскравою, а речі служитимуть довше.