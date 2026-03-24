Більшість робить це неправильно: дізнайтеся ідеальну частоту та режим прання для кожної тканини постільної білизни
Щоб постільна білизна довше залишалася яскравою, м’якою та приємною на дотик, їй потрібен правильний догляд.
Неправильна температура чи невдалий режим прання можуть швидко «зіпсувати» тканину: вона сідає, втрачає форму та тьмяніє.
Як прати постіль за матеріалом
Бавовна. Температура — 40–60°С, стандартний режим. Цикл з полосканням триває близько 1,5–2 годин.
Льон. Також 40–60°С, але краще обрати делікатний режим, щоб тканина не деформувалася. Тривалість — 1,5–2 години.
Шовк. Прохолодна вода до 30°С і тільки делікатний або ручний режим 1–1,5 години. Використовуйте спеціальні засоби для шовку, щоб не пошкодити ніжні волокна.
Сатин. Прання при 40–60°С на делікатному режимі, цикл — 1,5–2 години.
Фланель. 30–40°С, щадний режим 1,5–2 години, щоб уникнути ковтунців.
Поліестер і мікрофібра. 30–40°С, делікатний режим, 1–1,5 години. Щоб тканина залишалася м’якою, додавайте кондиціонер.
Щоб не помилятися, звертайте увагу на ярлики виробника і складіть невелику пам’ятку — на телефоні або в блокноті. Це допоможе зберегти білизну довше й уникнути зайвих витрат.
Як часто прати постіль та текстиль
Фахівці наголошують: навіть якщо постіль здається чистою, вона накопичує піт, жир, пил та бактерії.
Простирадла та наволочки — раз на тиждень.
Підковдри — раз на 2–4 тижні (частіше, якщо без верхнього простирадла).
Подушки (бавовняні, пухові) — кожні 3–6 місяців; пінні — лише точкове чищення. Міняти подушки бажано раз на два роки.
Банні рушники — раз на тиждень (можна після 3–5 використань).
Рушники для рук — кожні 2–3 дні.
Килимки для ванни — раз на тиждень.
Халати — раз на місяць.
Кухонні ганчірки — щодня.
Еко-сумки — за потреби.
Пледи — приблизно раз на місяць.
Не перевантажуйте пральну машину і не пересипайте порошок — його залишки можуть затримувати запахи. Завжди дотримуйтеся інструкцій на етикетці.
Білий одяг: основні помилки
Біла білизна швидко тьмяніє та жовтіє, якщо її прати неправильно.
Не змішуйте з кольоровими речами, навіть у холодній воді — тканини можуть линяти.
Тепла вода очищає ефективніше; використовуйте спеціальні порошки або гелі для білого.
Сушіть на свіжому повітрі або в сушарці на низькій температурі.
Якщо звичайного прання недостатньо, можна додати трохи відбілювача — приблизно 1/3 склянки.
Дотримуючись цих правил, ваша постіль буде чистою, м’якою і яскравою, а речі служитимуть довше.