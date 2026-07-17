Більшість робить це неправильно: експерти назвали найкращий засіб від жовтих плям на подушці

Подушки / © Pexels

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Жовті плями на подушках — поширена проблема, особливо влітку. Експерти з прибирання пояснили, який недорогий засіб допомагає ефективно очистити тканину та чому популярні домашні методи не завжди дають бажаний результат.

Про це пише «Egeszseg Kalauz».

Фахівці пояснюють, що пожовтіння не виникає за одну ніч. З часом подушка вбирає піт, шкірний жир, вологу, залишки косметики та слину, які проникають у тканину й окислюються. Саме цей процес і призводить до появи характерних жовтих плям.

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Який засіб рекомендують експерти

За словами британської експертки з прибирання Лінсі Кромбі, ефективним способом боротьби із забрудненнями може стати 3% перекис водню.

Фахівці рекомендують змішати перекис із водою у рівних пропорціях, нанести розчин на пляму на 10–15 хвилин, після чого обережно потерти м’якою щіткою або тканиною та випрати подушку відповідно до рекомендацій виробника.

Водночас для кольорових або делікатних тканин радять спочатку протестувати засіб на непомітній ділянці, оскільки перекис може знебарвити матеріал.

Попри поширену думку, хлорний відбілювач не завжди підходить для очищення подушок.

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Експерти пояснюють, що він може вступати в реакцію з білками, які містяться у поті та шкірному жирі, через що жовті плями інколи стають ще помітнішими. Крім того, хлор здатний пошкоджувати волокна тканини та скорочувати термін служби виробу.

Як запобігти появі нових плям

Щоб подушка довше залишалася чистою, фахівці радять використовувати захисний чохол на блискавці, регулярно прати наволочки та саму подушку, якщо це дозволяє виробник.

Також рекомендується лягати спати лише з сухим волоссям, адже зайва волога сприяє появі плям і неприємного запаху.

Експерти наголошують, що навіть ретельний догляд не робить подушку вічною. Якщо після прання вона залишається деформованою, має стійкий неприємний запах або плями не зникають, варто задуматися про її заміну. Більшість подушок рекомендують оновлювати кожні 1–2 роки, а моделі з ефектом пам’яті — приблизно раз на 2–3 роки.

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Нагадаємо, для очищення подушок, ковдр, покривал та матраців можна використовувати домашню «суху» піну. Для її приготування змішують кальциновану соду, кисневий відбілювач, окріп, холодну воду та засіб для миття посуду. Піну наносять губкою, втирають у тканину та одразу знімають бруд сухим рушником. Метод не перезволожує речі, дозволяє швидко висушити їх і не потребує хімчистки.

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