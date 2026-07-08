Більшість робить це неправильно: експерти пояснили, як насправді потрібно мити овочі та фрукти

Як правильно мити овочі та фрукти / © pexels.com

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Фахівці наголошують: правильне миття продуктів має велике значення для безпеки харчування, однак далеко не всі популярні способи мають наукове підтвердження.

Чи достатньо промити овочі та фрукти водою

За словами експертів із харчової безпеки, у більшості випадків саме прохолодна проточна вода є найкращим способом очищення свіжих продуктів. Вона допомагає змити пил, частину мікроорганізмів, залишки землі та інші поверхневі забруднення.

Для овочів і фруктів із твердою шкіркою рекомендується додатково потерти поверхню руками або спеціальною щіткою. Це значно покращує якість очищення без використання додаткових засобів.

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Чи допомагає харчова сода

Харчова сода давно вважається популярним домашнім засобом для миття фруктів. Дослідження свідчать, що вона може допомогти видалити частину залишків окремих пестицидів із поверхні плодів. Водночас сода не є дезінфектором і не знищує бактерії.

Якщо ви вирішили використовувати содовий розчин, він має бути слабким. Після короткого очищення продукт необхідно ретельно промити чистою водою, інакше ефект буде мінімальним.

Чи варто мити продукти оцтом

Оцет також часто рекомендують як натуральний засіб для очищення. Він здатний зменшити кількість деяких бактерій на поверхні овочів і фруктів, однак не гарантує повного знезараження та не видаляє всі залишки пестицидів.

Крім того, тривале замочування в оцтовому розчині може вплинути на смак, аромат і текстуру ніжних плодів, особливо ягід.

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Чому не варто довго замочувати продукти

Багато хто залишає овочі чи фрукти у воді на 15–30 хвилин, вважаючи, що так вони стануть чистішими. Насправді фахівці не рекомендують тривале замочування.

Якщо температура води суттєво відрізняється від температури плодів, через мікроскопічні пори в шкірці всередину можуть потрапити бактерії. Саме тому краще швидко промити продукти та одразу висушити їх паперовим рушником або залишити стекти.

Які продукти потребують особливої уваги

Найретельніше слід мити:

листову зелень;

ягоди;

яблука;

виноград;

огірки;

помідори;

дині та кавуни.

Особливо це стосується динь і кавунів. Перед розрізанням їхню шкірку обов’язково потрібно вимити, адже ніж переносить бактерії із зовнішньої поверхні безпосередньо на м’якоть.

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Чи потрібні спеціальні засоби для миття овочів і фруктів

У продажу можна знайти чимало спеціальних рідин для миття фруктів і овочів. Проте експерти зазначають, що їхня ефективність не має переконливих доказів, а у більшості випадків вони не перевершують звичайну прохолодну воду.

Тому переплачувати за такі засоби немає особливої потреби, якщо продукти ретельно промиваються під проточною водою.

Як правильно мити овочі та фрукти: короткі поради

Щоб мінімізувати ризик потрапляння забруднень до організму, дотримуйтеся простих правил:

мийте продукти безпосередньо перед вживанням;

використовуйте прохолодну проточну воду;

тверді овочі та фрукти очищуйте руками або м’якою щіткою;

не застосовуйте мийні засоби для посуду чи мило;

після використання соди або оцту обов’язково ще раз промийте продукти чистою водою.

FAQ

Як правильно мити овочі та фрукти від пестицидів?

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Найефективніше промивати їх під прохолодною проточною водою, одночасно обережно протираючи поверхню руками або щіткою. Харчова сода може допомогти видалити частину залишків окремих пестицидів, однак вона не замінює ретельного миття водою.

Чи потрібно мити овочі та фрукти оцтом або содою?

У більшості випадків це необов’язково. Експерти вважають, що звичайна прохолодна проточна вода є достатньо ефективною для очищення свіжих овочів і фруктів. Оцет і сода можуть використовуватися лише як додаткові засоби, але вони не забезпечують повного знезараження.

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