Більшість робить це неправильно: які продукти треба зберігати догори дном

Кетчуп / © pexels.com

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Положення догори дном не подовжує термін придатності саме собою і не замінює холодильника, якщо виробник вимагає зберігати відкритий продукт у холоді. Цей спосіб насамперед полегшує дозування, зменшує залишки на стінках і в окремих випадках допомагає рівномірніше розподілити компоненти, що розшаровуються.

Про це пише kobieta.interia.

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Кетчуп та соуси

Кетчуп належить до продуктів, які найчастіше зберігають кришкою донизу. Чимало пластикових пляшок мають широку пласку кришку та силіконовий клапан, розрахований саме на таке положення. Клапан відкривається під час стискання тари й обмежує мимовільне витікання соусу.

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Основою кетчупу є томати — плоди рослини з родини пасльонових. Томатна маса містить природні кислоти та каротиноїд лікопен, який надає їй червоного кольору. До промислового продукту також додають оцет, сіль, цукор і прянощі. Кисле середовище стримує розвиток багатьох мікроорганізмів, але не робить відкриту пляшку невразливою до псування.

Кришкою донизу можна ставити майонез, гірчицю, часниковий соус, заправку на основі йогурту та соус барбекю, якщо форма пляшки передбачає вертикальне зберігання в такій позиції. Пласка широка кришка зазвичай свідчить, що виробник врахував постійний тиск вмісту на дозатор

Густі соуси рухаються повільно, оскільки мають високу в’язкість. Коли пляшка стоїть кришкою догори, вміст накопичується біля дна, а перед використанням мусить пройти всю довжину тари. Якщо ж дозатор розташований унизу, маса постійно перебуває біля вихідного отвору.

Молоко, соки та рослинні напої у відкритих картонних упаковках також потрібно ставити вертикально. Також існує думка про те, що перевертання яєць догори дном дає змогу довше зберігати їх свіжими.

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Раніше ми писали про те, довше зберегти овочі та фрукти свіжими. Більше корисних порад читайте у новині.

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