Більшість робить це неправильно: куди не можна ставити яйця в холодильнику

Де правильно зберігати яйця / © Pexels

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Багато людей після покупки автоматично складають яйця у спеціальний лоток на дверцятах холодильника. Здається, що саме для цього він і призначений. Однак експерти із безпеки харчових продуктів попереджають: таке зберігання може скоротити термін придатності яєць і вплинути на їхню якість.

Чому та яке місце ліпше обрати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Чому дверцята холодильника — не найкраще місце

Під час кожного відкривання холодильника тепле повітря з кімнати потрапляє всередину. Найбільше це відчувають саме продукти, які стоять на дверцятах. Через регулярні перепади температури яйця швидше втрачають свіжість. Якщо холодильником користуються часто, такі коливання можуть відбуватися десятки разів на день.

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Крім того, нестабільний температурний режим збільшує ризик розмноження бактерій, особливо якщо продукт уже зберігається не перший тиждень.

Де краще тримати яйця

Фахівці радять зберігати яйця не на дверцятах, а на середній або нижній полиці холодильника. Саме там температура є найстабільнішою, що дозволяє довше зберегти їхню свіжість.

Ще одна важлива рекомендація — не виймати яйця з картонної упаковки. Вона захищає шкаралупу від сторонніх запахів, механічних пошкоджень і частково від впливу вологи.

Також на коробці вказано дату фасування або кінцевий термін придатності, тому простіше контролювати, скільки часу продукт уже зберігається.

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Чому не варто мити яйця одразу після покупки

Багато хто переконаний, що перед зберіганням яйця потрібно обов’язково вимити. Насправді цього робити не рекомендують. На шкаралупі є природна захисна плівка, яка перешкоджає проникненню бактерій усередину. Після миття цей бар’єр руйнується, тому продукт може швидше зіпсуватися.

Якщо яйця забруднилися, краще мити їх безпосередньо перед приготуванням.

Яка температура вважається оптимальною

Для безпечного зберігання температура в холодильнику має становити від 0 до +4 °C.

Не варто залишати яйця на кухонному столі на кілька годин після покупки або діставати їх із холодильника без потреби. Чим менше температурних коливань, тим довше вони залишатимуться свіжими.

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Як легко перевірити свіжість

Якщо ви не впевнені, чи можна використовувати яйце, допоможе простий тест із водою. Налийте в глибоку миску холодну воду й опустіть туди яйце.

лежить на дні — свіже;

піднялося тупим кінцем догори — його бажано використати найближчим часом;

спливло на поверхню — від такого продукту краще відмовитися.

Яких помилок варто уникати

Щоб яйця довше залишалися придатними до споживання, варто дотримуватися кількох простих правил:

не зберігати їх на дверцятах холодильника; не мити перед тим, як покласти на полицю; не використовувати яйця з тріснутою шкаралупою; не залишати надовго при кімнатній температурі; не перекладати часто з холодильника в тепло і назад.

Ці прості рекомендації допоможуть довше зберегти свіжість продукту, його смак і безпечність.

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