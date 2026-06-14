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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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102
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2 хв

Більшість робить це неправильно: науковці поставили крапку в суперечці про зберігання шоколаду

Професор експериментальної психології з Оксфордського університету Чарльз Спенс науково довів, що шоколад смакує набагато краще саме з холодильника, оскільки низька температура покращує його текстуру, хрускіт та балансує солодкість.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Шоколад

Шоколад / © Pixabay

Це одне з тих питань, які роками розділяють людей на два непримиренні табори: де місце для шоколаду — у холодильнику чи в кухонній шафі? Поки одні запевняють, що плитку слід їсти виключно за кімнатної температури, інші переконані, що саме охолоджені ласощі приносять найбільше задоволення.

Тепер у цій затяжній дискусії нарешті поставлено наукову крапку. Як пише видання Daily Mail, остаточну відповідь дав професор експериментальної психології з Оксфордського університету Чарльз Спенс.

За словами експерта, шоколад із холодильника смакує значно краще. Охолодження позитивно впливає не лише на його смакові властивості, а й на текстуру.

«Нам подобається, коли їжа видає звуки. Одна з головних переваг зберігання шоколаду в холодильнику — це виразний, гучний хрускіт (дзвінкий щиголь), який ви чуєте, коли відламуєте шматочок від холодної плитки», — пояснює професор Спенс.

Науковець виділяє три ключові причини, чому холодильник перемагає шафу:

  • Подовжене задоволення: коли ви кладете до рота холодний шоколад, процес його танення сповільнюється. Це робить смаковий досвід тривалішим та насиченішим.

  • Психологічний чинник: підсвідомо ми сприймаємо їжу з холодильника як свіжішу, а свіжі продукти завжди здаються нам смачнішими.

  • Ідеальний баланс: низькі температури приглушують екстремальні прояви смаку — зайву гіркоту або нудотну солодкість. Завдяки цьому утворюється освіжаючий, збалансований смак, де на перший план виходить приємна кремова текстура.

Вердикт оксфордського вченого вже підтримали мільйони ласунів. Згідно з нещодавнім опитуванням компанії Cadbury, у якому взяли участь 2 000 людей, 80% любителів солодкого завжди охолоджують шоколад улітку. При цьому 69% роблять це, аби плитка не розтанула, а 51% — просто обожнюють фірмовий хрускіт холодного шоколаду.

До речі, бренд Cadbury навіть випустив нову лімітовану лінійку зі смаком полуничного фрапе, яку створили спеціально для того, щоб їсти її «прямо з холодильника».

Секрет «Дубайського шоколаду»

Це не перше гучне дослідження професора Спенса. Нещодавно він пояснив феноменальну популярність знаменитого «Дубайського шоколаду». За його словами, весь секрет криється у візуальному сприйнятті: агресивний, яскраво-зелений колір фісташкової начинки створює потужний контраст із коричневим шоколадом. Це миттєво привертає увагу людського мозку та робить продукт ідеальним для фотографій у соцмережах.

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