Більшість робить цю помилку: єдине місце, де не варто тримати хліб

Хліб / © pexels.com

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Багато людей кладуть хліб до холодильника, щоб захистити його від плісняви. Однак такий спосіб зберігання може лише погіршити його якість і зробити буханець черствим значно швидше.

Про це повідомило видання Simply Recipes.

Фахівці пояснюють, що низька температура справді сповільнює появу цвілі, але водночас прискорює процес черствіння. У холодильнику крохмаль у хлібі швидше змінює свою структуру, через що м’якуш втрачає вологу, а скоринка стає сухою та жорсткою. За словами експертів, у таких умовах хліб може черствіти до трьох разів швидше, ніж за кімнатної температури.

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Для короткочасного зберігання радять тримати хліб на кухні, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла. Хрусткі буханці ручної роботи краще зберігати в паперовому пакеті, який забезпечує циркуляцію повітря та допомагає зберегти скоринку.

М’який хліб для сендвічів рекомендують залишати в оригінальній поліетиленовій упаковці за кімнатної температури. Якщо ж буханець не планують з’їсти протягом кількох днів, найкращим рішенням буде заморожування.

Експерти наголошують, що морозильна камера значно краще підходить для тривалого зберігання хліба, ніж холодильник. Перед заморожуванням його варто щільно запакувати, а після діставання розморожувати за кімнатної температури без пакета, щоб уникнути зайвої вологи та втрати текстури.

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