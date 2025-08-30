ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

Більшість саме там зберігає хліб, але це неправильно: науковці розповіли, де продукт черствіє швидше

Хліб псується не через склад, а через неправильне місце зберігання. Найпоширеніша помилка — покласти його в холодильник. Замість зберігати свіжість, він лише пришвидшує процес старіння.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна хліб зберігати в холодильнику

Чи можна хліб зберігати в холодильнику / © unsplash.com

За температури від +1 до +5 °C у хлібі запускається кристалізація крохмалю. Саме тому буханець швидко втрачає м’якість і черствіє, навіть якщо зовні він ще не висох.

Вода всередині перерозподіляється, м’якуш стає твердим і крихким, а смак зникає. У результаті замість ароматного свіжого хліба ви отримуєте сухий, жорсткий продукт.

Холодильник — не друг хлібу, а його головний ворог. Наукові дослідження доводять: у холоді буханець черствіє швидше, ніж за звичайної кімнатної температури. Причина не у втраті вологи, а у зміні структури крохмалю.

І навіть щільна упаковка не врятує: всередині пакета відбуваються ті ж самі процеси. Більше того, якщо хліб уже почав псуватися, холодильник лише “заморожує” проблему. Варто його дістати — і пліснява знову проявляється.

Оптимальне середовище для хліба — близько +20 °C, паперовий пакет або тканинний мішок. У таких умовах він зберігає аромат, не пріє й не втрачає текстуру.

Потрібно зберегти хліб довше? Заморозка — єдиний надійний варіант. За температури нижче –18 °C процеси кристалізації зупиняються, і продукт лишається свіжим. Важливо тільки розморожувати його природним шляхом — за кімнатної температури, без мікрохвильовки.

Холодильник чудово підходить для овочів чи продуктів із високою вологістю, але для хліба він руйнівний. Навіть нарізаний батон там швидко втрачає смак: краї висихають, а середина стає липкою.

Правильна упаковка й тепле середовище — ось секрет збереження свіжості. Пам’ятайте: хліб потребує повітря, але не холоду.

Дата публікації
Кількість переглядів
378
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie