Більшість шеф-кухарів знають секрет ідеальної смаженої картоплі — ви точно не здогадаєтесь, у чому трюк

Не знаєте, як смажити картоплю, щоб вона була золотистою, хрусткою зовні та м’якою всередині, і при цьому не злипалася?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Секрети смаженої картоплі

Секрети смаженої картоплі / © Pixabay

Шеф-кухарі з багаторічним досвідом поділилися своїми лайфгаками. На перший погляд здається, що приготувати картоплю легко — але це не так. Насправді, правильно посмажити картоплю — це майже кулінарний іспит, який вимагає уваги до деталей. Одне неправильне рішення, і страва може бути зіпсована.

Картоплю краще різати соломкою або тонкими часточками. Великі шматки підсмажаться зовні, але залишаться сирими всередині. Великі кубики доречні лише для тушкування, а не для смаження.

Один із головних секретів — промивання картоплі. Занурте її у холодну воду на 5–10 хвилин, потім ретельно промийте під проточною водою. Це прибирає зайвий крохмаль, робить картоплю більш смачною і запобігає прилипанню до сковороди. Після миття дайте картоплі стекти на друшляку — так зменшиться кількість бризок олії під час смаження.

Для смаження обирайте рафіновану олію: соняшникову, кукурудзяну або авокадо. Добре розігрійте сковороду на сильному вогні, додайте олію і почекайте 30 секунд, поки вона прогріється. Потім викладіть картоплю рівним шаром не більше 5 см — занадто товстий шар буде тушкувати картоплю, а не смажити її.

Щоб картопля не розвалилася і стала золотистою, смажте її з одного боку, не перемішуючи, до появи апетитної скоринки. Після підрум’янення обережно переверніть шматочки.

Сіль додають лише наприкінці смаження. Продовжуйте готувати на середньому вогні ще 7 хвилин — сіль витягне зайву воду, і картопля залишиться щільною, а не м’якою.

Вкінці накрийте сковороду кришкою, зменште вогонь до мінімуму і готуйте ще 5 хвилин. Це дозволить картоплі рівномірно прогрітися, не пересохнути і не пересмажитися. Потім зніміть зі сковороди та подавайте до столу.

