Більшість цього не знає: три правила під час відключень світла, які можуть врятувати техніку

Як вберегти техніку при відключенні світла / © Фото з відкритих джерел

Фахівці радять постійно перевіряти захисні системи, обережно користуватися альтернативними джерелами живлення та обов’язково від’єднувати електроприлади під час відключень.

Про це заявили в «Харківобленерго». Енергетики наголосили: дотримання простих, але важливих правил допоможе зберегти майно й убезпечити домівку від аварійних ситуацій.

Слідкуйте за справністю захисних пристроїв

Автоматичні вимикачі, запобіжники та інші елементи електрозахисту мають критичне значення. Саме вони відключають живлення у разі перевантаження чи короткого замикання, зменшуючи ризик пожеж і запобігаючи виходу з ладу побутової техніки. Якщо ці пристрої несправні, навіть короткий стрибок напруги може призвести до серйозних наслідків.

Резервні джерела живлення довіряйте лише професіоналам

Генератори, інвертори та акумуляторні системи повинні підключати виключно кваліфіковані спеціалісти. Самостійні експерименти з електромережею можуть створити загрозу для життя, пошкодити внутрішню проводку або спричинити аварії в загальній мережі.

Під час блекауту вимикайте техніку з розеток

На період відсутності електропостачання фахівці радять повністю від’єднати електроприлади від мережі. Це допоможе захистити техніку від різких перепадів напруги в момент відновлення подачі електроенергії.

Після появи світла не вмикайте все одразу

Коли електропостачання відновлюють, навантаження слід підключати поступово. Одночасне ввімкнення всієї техніки може спричинити перевантаження домашньої мережі та негативно вплинути на стабільність енергосистеми загалом.

За зіпсовану техніку можна отримати компенсацію

Українське законодавство передбачає право споживачів на відшкодування вартості електроприладів, які вийшли з ладу через стрибки напруги, часті відключення світла або так зване «миготіння» електроенергії. Це закріплено в законі «Про ринок електричної енергії» та Правилах роздрібного ринку.

У разі пошкодження техніки через неякісне електропостачання споживач має подати письмову заяву постачальнику електроенергії. У зверненні необхідно зазначити:

перелік приладів, які були пошкоджені або знищені;

детальний опис обставин інциденту (дата, місце, характер пошкоджень);

обґрунтування, чому причиною стала саме неналежна якість електроенергії.

Крім того, постачальник може запросити додаткові документи для підтвердження збитків — зокрема висновок сервісного центру з указанням причини поломки, а також копії або якісні фото паспорта й ідентифікаційного коду.