Більшість варить гречку неправильно: три поширені помилки, через які крупа виходить несмачною і нерозсипчастою

Як правильно зварити гречку / © unsplash.com

Реклама

Приготувати її може кожен — це нескладно. Але ось зробити так, щоб від звичайної гречки не можна було відірватися — для цього існують кілька простих, але дієвих секретів від досвідчених кухарів.

Важливо правильно промити крупу

Саме від цього залежить її смак. Пропускати цей етап — це помилка.

Промивати гречку необхідно не лише через можливі домішки (хоча іноді на дні пакета можна знайти кілька неприємних часточок). Головна мета — позбутися пилу, який осідає на зернах і може вплинути на смакові якості.

Реклама

Краще промивати її теплою водою, але не гарячою. Це дозволить уникнути того, щоб пилинки не прилипали до зерен і не "приварювались". Якщо ж ми хочемо трохи освітлити темну гречку або вважаємо її кориснішою, можна скористатися хитрістю.

Промиту гречку заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, варимо 30-40 секунд і зливаємо воду. Вона буде темною — це не сміття, а результат обсмажування. Після цього гречка вийде ніжною, збереже аромат і не втратить своєї розсипчастості.

Ще один спосіб — замочити гречку. Це значно підвищить її корисність: активується фермент фітаза, який розкладає фітинову кислоту, що є в крупі. Саме ця кислота знижує доступність мінералів і вітамінів. Для ефективного замочування потрібно 4-5 годин і трохи лимонного соку — столова ложка на 200-250 мл води. Інколи використовують винний або яблучний оцет.

Гречку потрібно обсмажити перед варінням

Саме від цього залежить і смак, і користь — йдеться не про замочену гречку, а про звичайну.

Реклама

Обсмажуємо гречку, щоб вона стала ще ароматнішою, яскравішою, з виразним горіховим смаком. Під час обсмажування відкриваються пори зерен, і вони починають виділяти гречану олію.

Такий процес допомагає крупі краще розпарюватися, добре вбирати олію або прянощі, якщо їх додаємо. Крім того, обсмажена гречка виходить більш розсипчастою — зерно до зерна. Вона не буде однорідною, як розварена каша, хоча деякі люблять і такий варіант.

Щоб приготувати таку гречку, можна просушити промиту крупу на сковорідці, постійно помішуючи лопаткою.

Далі є два варіанти: або прожарити її на сковорідці до легкого аромату, або обсмажити в рослинній олії (1-2 ст. л. на середню порцію гречки). Також можна використовувати вершкове масло.

Реклама

Обсмажувати потрібно 3-4 хвилини на середньому вогні без кришки, часто помішуючи, щоб гречка не варилася, а саме обсмажувалася рівномірно з усіх боків, не пригораючи.

Перший варіант корисніший, другий — додає більше смаку. Але варто пам’ятати: як і будь-які смажені страви, такий варіант не буде по-справжньому дієтичним.

Основна помилка — це смажити гречку на сильному вогні і довго. Вона може пригоріти, стати жорсткою та гіркою на смак, а також втратити свої корисні властивості, як і всі сильно смажені продукти. Після такого відварювання гречка може стати "сухою".

Не забувайте правильно заливати крупу водою

Існує чимало суперечок щодо того, якою водою краще заливати крупи: холодною чи гарячою. Все залежить від того, який результат ми хочемо отримати.

Реклама

Якщо бажаємо розсипчасту, суху гречку , то краще не заливати її гарячою водою , а опустити в киплячу підсолену воду. Так крохмаль швидко "завариться", і зерна ззовні залишаться щільними, а всередині розваряться.

Якщо хочемо м’якшу, однорідну гречку ("розварену"), то краще заливати її холодною водою.

Помилка, яку часто роблять: варити малу кількість гречки у великій каструлі або великий об’єм в маленькій, де крупа ледве поміщається.

У будь-якому разі вода буде швидко википати, доведеться додавати ще, а пари не буде достатньо — гречка вийде менш смачною, розсипчастою, сухою або навіть перевареною.

Яка пропорція води? Найпоширеніша — це 1:2: одна частина гречки і дві частини води. Або ж крупа повинна бути покрита водою на "два пальці".

Краще не підглядати під кришку, щоб не випустити пару. Якщо вода почала википати, додавати краще окріп, акуратно поливаючи крупу, і знову намагатися не перемішувати.

Реклама

Після приготування корисно додати шматочок вершкового масла, накрити гречку і залишити на 20-30 хвилин. Тепло і пара зроблять її особливо смачною, розсипчастою та гарною — зернятко до зернятка.