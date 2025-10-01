Біолог назвав найотруйніший гриб у світі, який росте в Україні

Бліда поганка// фото: https://vlisi.com.ua/amanita-phalloides/

Настав сезон збору грибів, що вимагає від збирачів максимальної обережності, адже навіть один отруйний екземпляр може бути фатальним. Біолог Ростислав Шикула, інші фахівці наголошують, не варто вживати жодного невідомого вам гриба, оскільки нюхові тести чи загальна схожість з їстівними видами не дають жодної гарантії безпеки. До найбільш небезпечних грибів, що ростуть у наших лісах, відносять бліду поганку, сатанинський гриб, несправжні опеньки та несправжні лисички.

Найотруйніший гриб у світі, що росте в наших лісах

За словами біолога «найотруйнішим у світі грибом вважається бліда поганка. У ній міститься кілька отруйних речовин (зокрема, смертоносні аматоксини). Є такі симптоми отруєння блідою поганкою: сильна блювота, печінкові/ниркові коліки, біль у м’язах, пронос. Людині без досвіду та необхідних знань не варто самостійно перевіряти — отруйний гриб чи ні. Якщо ви не впевнені в тому, що гриб їстівний, його не потрібно брати».

Токсичність блідої поганки (Amanita phalloides) обумовлена вмістом потужних отруйних речовин, серед яких смертоносні аматоксини. Ці токсини є надзвичайно стійкими — вони не руйнуються під час варіння, маринування чи сушіння.

Для дорослої людини достатньо лише 30 грамів блідої поганки для провокування серйозного отруєння, а для дітей така кількість може бути смертельною. Вживання навіть одного гриба може бути фатальним.

Отруєння проявляється сильною блювотою, проносом, м’язовим болем, а також печінковими та нирковими коліками.

Ознаки для розпізнавання. Бліду поганку можна сплутати з деякими їстівними грибами, наприклад, із білою чи зеленою сироїжкою, оскільки вони мають схожий зеленуватий відтінок. Однак, поганка має характерні риси, яких немає у сироїжок: Під самим капелюшком знаходиться «спідничка» (кільце). Ніжка в основі закінчується яйцеподібним потовщенням або вольвою (мішечком). Наголошується, що для визначення наявності вольви гриб рекомендується викручувати із ґрунту цілком, а не зрізати.



Бліда поганка

Як відрізнити несправжні опеньки

Їстівні опеньки, які мають світло-коричневий колір, також мають небезпечних двійників, схожих на них. Біолог вказує на наступні відмінності у несправжніх опеньків:

Колір: Вони зазвичай мають яскравіше забарвлення — жовтувато-яскраве або помаранчево-яскраве, часто з сірчано-жовтими або оливковими відтінками.

Капелюшок і ніжка: У несправжніх опеньків часто відсутня «спідничка» (кільце) на ніжці, їхні ніжки тонкі, а капелюшок — гладкий і блискучий, без характерних «лусочок», які є у молодих їстівних опеньків.

Небезпека: Як і у випадку з поганкою, несправжні опеньки також можуть мати приємний запах, тому запах не є надійним показником. Вживання несправжніх опеньків може мати фатальні наслідки.

Головне правило безпеки: Всі їстівні гриби мають отруйних двійників. Єдиний надійний спосіб уникнути отруєння — збирати лише ті види, які ви достеменно знаєте, і ніколи не брати гриби, у яких ви не впевнені. Якщо у вас немає досвіду, збирайте гриби лише під наглядом досвідчених грибників.