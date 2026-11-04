Бюджетний спосіб утеплити кімнату: лайфгак із багатошаровими шторами

Утеплення шторами

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З настанням холодів ночі стають довшими й морознішими, а питання збереження тепла в будинку виходить на перший план. Часто найбільшим джерелом втрати тепла в спальні стають саме вікна. Проте, на думку експертів із дизайну інтер’єрів та оформлення вікон, існує простий, ефективний і надзвичайно стильний спосіб боротися з цим — «curtain-stacking» (багатошарове складання штор).

Цей трюк не лише допомагає зробити простір максимально затишним, а й працює як потужний тепловий бар’єр.

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Що таке «curtain-stacking» і чому він зігріває

Як пояснює Хлоя Дакота, менеджер з дизайну, взимку вікна пропускають значну частину тепла з кімнати. Curtain-stacking полягає в шаруванні кількох різновидів віконних покриттів, наприклад, поєднанні ролет, легких гардин і щільних штор для регулювання температури та освітлення.

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Чому це працює? Багатошаровість створює додаткові бар’єри між склом та інтер’єром кімнати. Повітряні кишені, що утворюються між шарами тканини, сповільнюють рух повітря та тепловіддачу. Цей принцип схожий на роботу склопакета, повітряні прошарки між шарами «штабелюваних» матеріалів утримують тепло всередині та ізолюють житло від холоду на вулиці.

Окрім чисто практичної користі, це додає інтер’єру глибини, текстури й гармонійного естетичного вигляду.

Як правильно затеплити вікно кількома шарами штор для затишку й тепла

Оформлення віконного простору в холодну пору року — це завжди баланс між практичністю та естетикою. За словами експертів, секрет успішного утеплення криється в правильному поєднанні різних текстур і стилів, де три — це ідеальна кількість шарів для досягнення найкращого результату.

Тришаровий стандарт теплоізоляції

Класичне та надзвичайно функціональне рішення передбачає використання трьох рівнів текстилю та захисних елементів:

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Найближче до віконного скла фіксуються високопродуктивні термоштори або спеціальні теплоізоляційні ролети й римські жалюзі. Вони щільно прилягають до скла, перешкоджають появі холодних протягів і чудово допомагають підтримувати стабільну температуру в кімнаті.

Поверх ролетів розташовується легка прозора штора або напівпрозора вуаль. Цей елемент забезпечує приватність у денний час, водночас вільно пропускаючи всередину приміщення м’яке та розсіяне світло.

Ближче до кімнати на карнизі вішаються важкі текстурні портьєри — наприклад, з оксамиту, щільної бавовни чи льону. Як зазначає Гелен О’Коннор ітакий товстий шар слугує потужним додатковим бар’єром. Увечері портьєри можна повністю засмикнути, щоб надійно заблокувати нічний холодок від скла.

Подібний підхід дозволяє легко керувати потоками світла протягом дня та створює в спальні максимальний затишок.

Коли закривати штори

Значення має не лише кількість шарів текстилю, а й те, як саме ви користуєтесь шторами протягом доби. Експерти радять взимку тримати відкритими вдень ті вікна, що виходять на південь, природне сонячне світло безплатно обігріватиме кімнату. Натомість із настанням ночі портьєри варто щільно закривати, щоб заблокувати холод, який іде від скла.

Обираючи довжину штор, обов’язково зважайте на те, де розташований батарея чи радіатор опалення. Якщо опалювальний прилад розміщений під вікном, занадто довгі полотна можуть перекривати потік тепла в кімнату. У таких ситуаціях фахівці радять зупинятися на коротких моделях — до підвіконня або трохи нижче.

Поради щодо стилізації та вибору кольорів

Обираючи кольорову гаму для багатошарового оформлення вікна, варто звернути увагу на зігріваючу палітру, яка здатна візуально підсилити відчуття затишку та тепла в кімнаті. Для цього найкраще підійдуть насичені й глибокі тони, такі як мідно-помаранчеві відтінки, насичений бургундський колір або благородні земляні нотки, адже вони створюють особливу затишну атмосферу навіть за денного світла.

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Створюючи стилістичне рішення, можна сміливо експериментувати з мінімалізмом чи контрастами. Не варто боятися поєднувати різноманітні візерунки та фактури текстилю — наприклад, гармонійно комбінувати смугасті мотиви з однотонними тканинами. Водночас прихильникам мінімалізму краще зупинитися на поєднанні кількох гармонійних відтінків єдиного кольору або використати безпрограшні нейтральні тони.

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