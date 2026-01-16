- Дата публікації
Бюджетний трюк, який перетворює унітаз на бездоганно чистий — без йоржика та хімії
Забудьте про дорогу побутову хімію, яка лише маскує проблему. Є народний трюк, що працює безвідмовно й коштує копійки. Усього кілька кристаликів марганцівки — і ваш унітаз сяятиме чистотою та білосніжністю.
Жовтизна на стінках унітаза — головний ворог затишку у домі. Вона утворюється через бактерії та органічні відкладення, які звичайні засоби часто не знищують. Саме тут на допомогу приходить перманганат калію (марганцівка) — потужний окислювач, що розщеплює бруд і одночасно дезінфікує поверхню.
Як правильно застосувати марганцівку:
Візьміть 5–7 кристаликів (не більше, щоб не пофарбувати емаль).
Розчиніть їх у склянці теплої води, дочекайтесь повного розчинення.
Нанесіть розчин на забруднені ділянки унітаза.
Залиште засіб діяти на 3–5 годин, щоб він розчинив жовтизну.
Після цього пройдіться йоржиком або жорсткою щіткою, працюючи в гумових рукавичках. Потім кілька разів змийте воду — і насолоджуйтесь бездоганною чистотою та відсутністю неприємних запахів.