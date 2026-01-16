ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Бюджетний трюк, який перетворює унітаз на бездоганно чистий — без йоржика та хімії

Забудьте про дорогу побутову хімію, яка лише маскує проблему. Є народний трюк, що працює безвідмовно й коштує копійки. Усього кілька кристаликів марганцівки — і ваш унітаз сяятиме чистотою та білосніжністю.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як очистити унітаз до ідеально білого кольору

Як очистити унітаз до ідеально білого кольору / © pexels.com

Жовтизна на стінках унітаза — головний ворог затишку у домі. Вона утворюється через бактерії та органічні відкладення, які звичайні засоби часто не знищують. Саме тут на допомогу приходить перманганат калію (марганцівка) — потужний окислювач, що розщеплює бруд і одночасно дезінфікує поверхню.

Як правильно застосувати марганцівку:

  1. Візьміть 5–7 кристаликів (не більше, щоб не пофарбувати емаль).

  2. Розчиніть їх у склянці теплої води, дочекайтесь повного розчинення.

  3. Нанесіть розчин на забруднені ділянки унітаза.

  4. Залиште засіб діяти на 3–5 годин, щоб він розчинив жовтизну.

Після цього пройдіться йоржиком або жорсткою щіткою, працюючи в гумових рукавичках. Потім кілька разів змийте воду — і насолоджуйтесь бездоганною чистотою та відсутністю неприємних запахів.

