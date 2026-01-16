Як очистити унітаз до ідеально білого кольору / © pexels.com

Реклама

Жовтизна на стінках унітаза — головний ворог затишку у домі. Вона утворюється через бактерії та органічні відкладення, які звичайні засоби часто не знищують. Саме тут на допомогу приходить перманганат калію (марганцівка) — потужний окислювач, що розщеплює бруд і одночасно дезінфікує поверхню.

Як правильно застосувати марганцівку:

Візьміть 5–7 кристаликів (не більше, щоб не пофарбувати емаль). Розчиніть їх у склянці теплої води, дочекайтесь повного розчинення. Нанесіть розчин на забруднені ділянки унітаза. Залиште засіб діяти на 3–5 годин, щоб він розчинив жовтизну.

Після цього пройдіться йоржиком або жорсткою щіткою, працюючи в гумових рукавичках. Потім кілька разів змийте воду — і насолоджуйтесь бездоганною чистотою та відсутністю неприємних запахів.