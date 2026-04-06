Блакитні крашанки - як пофарбувати яйця у такий відтінок

Яйця.

Серед українок дедалі популярнішим стає фарбування великодніх яєць за допомогою натуральних інгредієнтів - без використання хімічних барвників. Звісно, це займає трохи більше часу і зусиль. Втім, результат того вартий.

Як пофарбувати яйця у блакитний колір

Для фарбування яєць знадобляться:

яйця

невелика червона капуста

3 ст. л. оцту

Процес фарбування

Дрібно нарізаємо червону капусту. Покладіть її до каструлі, залийте водою, аби вона покрила капусту, та додайте оцет. Варіть на повільному вогні 30 хв. Яйця (бажано білі) помийте та відваріть до бажаного стану. Коли вода з капустою провариться 30 хв, зніміть з вогню та дайте охолонути. Після цього помість туди відварені яйця. Для отримання ніжного блакитного відтінку, залиште яйця у воді на дві-три години. Якщо хочете, аби яйця набули насиченого синього відтінку, залиште їх на п'ять-шість годин. Пофарбовані яйця викладіть на паперовий рушник, аби вони висохли.

Нагадаємо, ми писали про те, як зробити природний візерунок на великодніх яйцях за допомогою цибулевого лушпиння.