Блекаут без наслідків: три прості дії збережуть ваше майно та життя

Відключення світла / © unsplash.com

Реклама

В умовах нестабільної роботи енергосистеми та регулярних знеструмлень українці повинні з подвійною увагою ставитися до експлуатації домашніх електроприладів.

Про це повідомили у «Харківобленерго».

Перша лінія оборони вашої оселі — це справні автоматичні вимикачі та запобіжники. Енергетики пояснюють, що ці пристрої призначені для миттєвого відключення живлення у випадку перевантаження мережі або короткого замикання.

Реклама

Регулярна перевірка їхньої справності суттєво зменшує ризик займання проводки та виходу з ладу дороговартісної апаратури.

Використання альтернативних джерел енергії вимагає професійного підходу. У «Харківобленерго» категорично не радять займатися самодіяльністю.

Генератори, інвертори та акумуляторні системи повинні підключати виключно кваліфіковані електрики. Помилка при монтажі може створити смертельну небезпеку для мешканців, пошкодити загальну електромережу або спровокувати аварію.

Коли світло зникає, необхідно вимкнути всі енергоємні прилади з розеток. Це «золоте правило», яке рятує техніку від стрибків напруги. Часто момент відновлення електропостачання супроводжується різким перепадом вольтажу, який здатен миттєво спалити чутливу електроніку, якщо вона залишилася під’єднаною до мережі.

Реклама

Після того, як світло з’явилося, не варто вмикати все одразу. Енергетики закликають повертатися до звичного режиму споживання поступово.

Одночасне увімкнення бойлера, пральної машини, чайника та обігрівача створює колосальне навантаження на внутрішньобудинкові мережі. Це може призвести до повторного аварійного відключення не лише у квартирі, а й у всьому будинку.

Нагадаємо, з настанням холодів українцям радять утеплити житло, адже до 30% тепла втрачається через щілини у вікнах і дверях. Найпростіші способи — самоклейка стрічка, V-подібний ущільнювач або силіконовий герметик, що допомагає знизити витрати на опалення на 5–30%.