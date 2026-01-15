Блекаут не заскочить зненацька: топ ґаджетів, які врятують ваш дім від темряви

Блекаут в Україні

Україна знову опинилася під ризиком блекаутів. Після масованих атак на енергосистему в країні введено аварійні графіки відключень світла, а українці змушені шукати способи залишатися на зв’язку, готувати їжу та підтримувати комфорт навіть без електрики.

ТСН.ua зібрав ТОП-10 гаджетів, які зроблять життя під час блекауту зручнішим і безпечнішим – від освітлення і приготування їжі до тепла, інтернету та особистого догляду.

Акумуляторні LED-лампи та ліхтарі

Лампа на аккамуляторі / © Фото з відкритих джерел

Надійне освітлення – перше, що треба підготувати. Світлодіодні лампи та ліхтарі споживають мало енергії і працюють годинами без підзарядки. Вони безпечніші за свічки та можуть мати додаткові функції: регулювання яскравості, вбудоване радіо або колонки. Бажано обирати моделі з USB-зарядкою, щоб підживлювати їх павербанком або портативною зарядною станцією.

Павербанк (портативний акумулятор)

Павербанк / © Фото з відкритих джерел

Щоб залишатися на зв’язку, необхідно мати резерв енергії. Сучасні павербанки можуть заряджати смартфони, планшети і навіть ноутбуки кілька разів. Для тривалих відключень радять мати кілька батарей великої ємності.

Портативна зарядна станція

Портативна зарядна станція / © Фото з відкритих джерел

Це компактний “домашній генератор” із розетками та різними роз’ємами. На відміну від павербанка, станція може видавати 220 В і живити більш енергоємні прилади: ноутбуки, невеликі холодильники, електрочайники. Зарядні станції середнього класу (близько 500 Вт·год) здатні підтримати роботу необхідних приладів протягом кількох годин.

Мобільний Wi-Fi роутер або UPS для інтернету

Мобільний Wi-Fi роутер / © Фото з відкритих джерел

У час блекауту важливо залишатися онлайн. Портативний роутер із акумулятором або підключення домашнього роутера до UPS забезпечить безперервний інтернет. Деякі пристрої працюють 4–12 годин і мають додаткові USB-порти для зарядки інших гаджетів.

Туристичний газовий пальник (портативна плитка)

Туристичний газовий пальник / © Фото з відкритих джерел

Навіть без електрики можна готувати їжу. Портативна газова плитка працює на балончиках зі скрапленим газом, дозволяючи кип’ятити воду та готувати гарячі страви. Важливо дотримуватися правил безпеки: користуватися пристроєм повнолітнім та уникати перевертання балончиків.

Термопосуд з підігрівом (термочашки та ланч-бокси)

Термокружка. / © Фото з відкритих джерел

Термочашки і ланч-бокси з батареєю допоможуть зберегти гарячими напої та їжу. Деякі моделі можна заряджати від USB або павербанка, що робить їх зручними у будь-якій ситуації.

Портативна кавоварка на батареї

Кава / © Credits

Для любителів кави – компактні кавоварки, які працюють від акумулятора. Вони дозволяють заварити одну порцію еспресо або кави, а деякі моделі можуть готувати до 50 чашок на одному заряді.

Пристрої для обігріву: електрогрілки та акумуляторні ковдри

Електроковдра / © Credits

Щоб не замерзнути під час відключень, знадобляться електрогрілки для рук і ніг, а також акумуляторні ковдри та пледи. Деякі моделі мають кілька температурних режимів та автоматичне вимкнення для безпеки, а час роботи на батареї може досягати 3–8 годин.

Бездротовий фен для волосся

Фен / © pixabay.com

Акумуляторний фен дозволяє висушити волосся без розетки. Моделі різної потужності працюють від 10 хвилин до години на одному заряді, що дозволяє підготуватися до роботи або прогулянки навіть під час блекауту.

Акумуляторна праска або відпарювач

Праска / © Фото з відкритих джерел

Завдяки бездротовим праскам та відпарювачам можна прасувати одяг у будь-який момент, навіть коли світло вимкнено. Час роботи на акумуляторі зазвичай достатній, щоб привести до ладу кілька речей.

Корисні поради

Не забувайте про базові речі: теплий одяг, свічки, сірники, запас води та консервів. Але сучасні гаджети допоможуть зберегти комфорт, тепло та зв’язок навіть під час тривалого відключення електроенергії. Заряджайте пристрої заздалегідь та економно витрачайте ресурси – навіть повний блекаут не застане вас зненацька.

