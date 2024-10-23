Блиск гарантовано: клінери назвали секретний засіб, який зробить ваш унітаз сліпучо білим

Багато хто використовує для чищення дуже брудного унітазу "Білизну" або кальциновану соду. Для цього "Білизну" потрібно залити окропом, налити цю суміш в унітаз, а потім залишити її на ніч. Не забудьте закрити кришку унітазу, тому що засіб має неприємний і різкий запах.

Під час використання "Білизни" обов'язково одягайте гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук від агресивних компонентів. Також вам знадобиться губка з твердою поверхнею з одного боку, щоб протерти найбільше сильні забруднення. Після використання суміші не забудьте провітрити санвузол, тому що випари речовини негативно впливають на організм людини. Проводячи генеральне прибирання, обов'язково зніміть кришку унітаза та сидіння. Їх слід очистити окремо.

Перед використанням "Білизни" видаліть всю воду, а потім нанесіть засіб рівномірно під обідок і вниз до зливного отвору. Залишіть на 15-20 хвилин, одягніть рукавички і починайте чистити губкою за необхідності. Особливу увагу приділяйте важкодоступним місцям, де накопичується найбільше мікробів.

По закінченню ночі, коли засіб вже повністю подіяв, ще раз протріть чистою губкою всю поверхню, яку ви обробили. Потім злийте кілька разів воду, щоб залишки суміші змилися. Щоб санвузол завжди залишався свіжим, використовуйте спеціальні таблетки чи освіжувач повітря. Чищення проводьте регулярно.

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